Người dân có thể mua xăng E10 ở đâu?

Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex triển khai bán xăng E10 tại các trạm xăng trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập).

Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOil triển khai bán thí điểm xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Để biết chính xác các địa điểm bán xăng E10, người tiêu dùng có thể tra cứu trên website hoặc ứng dụng của các tập đoàn xăng dầu.

Các tập đoàn lớn thường có bản đồ hoặc danh sách các trạm xăng phân phối xăng E10 trên website hoặc ứng dụng di động của họ.

Cùng với đó, các trạm xăng bán xăng E10 thường có biển hiệu rõ ràng ghi "E10" hoặc "xăng E10".

Người dân có thể dễ dàng nhận biết xăng E10 thông qua biển hiệu và tem nhãn trên các cột bơm.

Tại các trạm xăng, người tiêu dùng cũng có thể hỏi nhân viên trạm xăng. Đây là cách đơn giản và nhanh nhất để biết được trạm xăng đó có bán xăng E10 hay không.

Sự ra đời và triển khai xăng sinh học E10 tại Việt Nam là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường.

Việc đưa xăng E10 vào thị trường là một bước tiến tiếp theo sau khi xăng E5 đã trở nên phổ biến.

Ethanol trong xăng sinh học có hàm lượng oxy cao, giúp quá trình đốt cháy diễn ra hiệu quả hơn, từ đó giảm đáng kể lượng khí thải độc hại như carbon monoxide (CO) và hydrocarbon chưa cháy (HC).

Ethanol có chỉ số octan cao (khoảng 113), việc pha trộn vào xăng truyền thống giúp tăng chỉ số octan của nhiên liệu, giúp động cơ hoạt động trơn tru hơn và giảm hiện tượng kích nổ.

Việc sử dụng ethanol, một nguồn năng lượng tái tạo, giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống, từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mặc dù cả hai loại xăng đều an toàn cho hầu hết các loại xe, nhưng việc tăng tỷ lệ ethanol lên 10% có thể gây ra một số vấn đề nhỏ với các loại xe đời cũ, đặc biệt là các chi tiết làm bằng cao su hoặc nhựa không tương thích với ethanol.

Ethanol có tính chất hút ẩm và có thể gây ăn mòn một số vật liệu, do đó, các nhà sản xuất xe hơi đã phải sử dụng các vật liệu chịu được ethanol trong các mẫu xe mới.

Đối với các xe đời cũ, việc sử dụng xăng E10 có thể cần một số điều chỉnh nhỏ.

Ethanol có năng lượng thấp hơn so với xăng truyền thống. Do đó, việc tăng tỷ lệ ethanol lên 10% có thể dẫn đến một sự giảm nhẹ về công suất và tăng nhẹ về mức tiêu hao nhiên liệu so với xăng E5.

Tuy nhiên, sự khác biệt này thường không đáng kể và người dùng khó có thể nhận thấy trong quá trình sử dụng thông thường.

Với tỷ lệ ethanol cao hơn, xăng E10 mang lại lợi ích môi trường lớn hơn so với E5. Việc giảm khí thải CO và HC sẽ hiệu quả hơn, góp phần cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị lớn.

Mặc dù vẫn còn những thách thức về cơ sở hạ tầng, nhận thức của người dân, và tác động tiềm tàng đến một số loại động cơ, nhưng những lợi ích mà xăng E10 mang lại là không thể phủ nhận.

Với những ưu điểm vượt trội về môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, và hiệu quả kinh tế, xăng E10 hứa hẹn sẽ trở thành một loại nhiên liệu phổ biến trong tương lai gần.

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ là một hành động đơn thuần, mà còn là một đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu trong việc xây dựng một tương lai xanh và bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, cần có sự chung tay các doanh nghiệp xăng dầu, đặc biệt là người tiêu dùng.