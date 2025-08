Xăng E10 sắp bán từ ngày 1/8 là xăng gì, phù hợp với loại xe nào?

Khi các đợt nắng nóng, hạn hán và thiệt hại do sâu bệnh gây ra do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, giá hạt ca cao, nguyên liệu thô để làm sô cô la, đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục và không có dấu hiệu chậm lại. Do đó, người tiêu dùng trên toàn thế giới đang phải đối mặt với giá sô cô la tiếp tục ở mức cao.