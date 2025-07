TikTok khiến nhu cầu phomai tươi bị quên lãng bùng nổ trở lại, nhà sản xuất vật lộn để đáp ứng đơn hàng

Tủ hàng các sản phẩm phomai tươi và sữa tại một siêu thị ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: GI.

Những người tiêu dùng trẻ tuổi đã sáng tạo ra các công thức mới và đăng tải lên mạng, biến loại phô mai vón cục này thành một hiện tượng trên mạng ở Mỹ. Giờ đây, các thương hiệu và nhà sản xuất nổi tiếng đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt.

Theo dữ liệu từ Circana - một công ty nghiên cứu thị trường, doanh số bán lẻ phô mai tươi tại Mỹ đã tăng 20% trong 52 tuần tính đến ngày 15/6 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tiếp nối mức tăng trưởng hàng năm khoảng 17% trong cả năm 2024 và 2023, và mức tăng 11% trong năm 2022. Sự tăng trưởng này đánh dấu một bước ngoặt so với năm 2021, khi doanh số phô mai tươi giảm so với năm trước đó.

Một số thương hiệu thậm chí còn chứng kiến mức tăng đột biến hơn, gây ra tình trạng thiếu hụt hàng. Chẳng hạn doanh số bán phô mai tươi của Organic Valley đã tăng hơn 30% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. "Phô mai tươi của Organic Valley đang bán chạy hơn cả tốc độ sản xuất của chúng tôi" - Andrew Westrich, giám đốc tiếp thị tại Organic Valley, cho biết.

Good Culture, một thương hiệu phô mai tươi lâu đời xuất hiện nổi bật trong nhiều video TikTok, đã chứng kiến doanh số bùng nổ đến mức không thể giữ sản phẩm trên kệ. Hôm 2/7, công ty đã thừa nhận tình hình trên trang Instagram của mình. "Chúng tôi biết rằng gần đây rất khó để tìm thấy chúng tôi" - họ viết. "Chúng tôi đã xem tin nhắn trực tiếp, biết rằng nhu cầu đang rất KHỦNG KHIẾP và đang nỗ lực hết sức để có hàng trở lại".

Nhu cầu bền vững

Phô mai tươi, một loại thực phẩm ăn kiêng phổ biến vào giữa thế kỷ 20, đã qua thời kỳ hoàng kim khi Good Culture chính thức ra mắt vào năm 2015. Nhưng kể từ đó, người Mỹ ngày càng tìm kiếm những loại thực phẩm giàu protein, ít đường và phù hợp với chế độ ăn GLP-1. Đồng thời, sữa cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn, với mức tiêu thụ bình quân đầu người tăng lên ở Mỹ.

Phô mai tươi đáp ứng mọi yêu cầu. Và các đầu bếp gia đình sáng tạo đã tìm ra cách che giấu kết cấu của nó.

Đến mùa xuân năm 2023, công thức làm kem phô mai tươi đã lan truyền chóng mặt trên TikTok. Hàng loạt video cho thấy những người có sức ảnh hưởng trong ngành ẩm thực trầm trồ trước kem phô mai dâu tây , kem bánh kem chuối , kem chuối mọng và nhiều món khác - tất cả đều được làm từ phô mai tươi. Giờ đây, ngoài kem, những người quan tâm có thể tìm thấy công thức cho mọi thứ, từ sốt gà sốt Buffalo đến bánh mì tròn và bánh quy . Một tài khoản tự xưng là huấn luyện viên sức khỏe có một loạt video với tiêu đề đơn giản là "cách làm phô mai tươi ngon".

Việc tìm ra nhiều cách sử dụng sản phẩm tại nhà hơn “có thể thúc đẩy cả một ngành hàng” - John Crawford, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách phân tích khách hàng về sữa tại công ty nghiên cứu thị trường Circana cho biết. Các nhà sản xuất đã nhân cơn sóng mới này đưa ra nhiều công thức chế biến và tiêu thụ sản phẩm khác nhau.

Sự quan tâm bền vững đã khiến Crawford tin rằng nhu cầu về phô mai tươi không chỉ là một cơn sốt nhất thời. "Đó không phải là một trào lưu nhất thời khi bạn chứng kiến mức tăng trưởng hai chữ số về cả doanh thu lẫn sản lượng, theo từng quý, trong suốt hai năm", ông nói.

Nhà sản xuất chạy đua

Và giờ đây việc của các nhà sản xuất chỉ là bắt kịp nhu cầu thị trường.

Để tăng nguồn cung, Good Culture đã bắt đầu hợp tác với nhiều đối tác sản xuất hơn. Tuy nhiên, hiện tại công ty không thể làm được nhiều hơn thế. Hầu hết các cơ sở sản xuất hiện có của họ đều đã hoạt động hết công suất.

Organic Valley cũng hợp tác với các nhà sản xuất theo hợp đồng, nhiều nhà sản xuất đang tích cực mở rộng năng lực hoặc tăng ca sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Họ cho biết môi trường này rất cạnh tranh.

Các nhà chế biến sữa đã bắt đầu tăng sản lượng, nhưng sẽ mất thời gian để đưa các nhà máy hoặc thiết bị mới vào hoạt động.

Daisy Brand, một nhà sản xuất phô mai tươi và kem chua lớn, gần đây đã khởi công xây dựng một cơ sở mới ở Iowa.

Westby Cooperative Creamery, một hợp tác xã sữa do nông dân làm chủ, chuyên bán phô mai tươi dưới thương hiệu riêng và cũng sản xuất cho các nhãn hiệu riêng và các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, cũng đang đầu tư vào các thùng chứa phô mai tươi mới.

Hiện tại, Westby có thể sản xuất khoảng 14,5 triệu pound phô mai tươi mỗi năm, Emily Bialkowski, giám đốc bán hàng và tiếp thị của hợp tác xã, cho biết. Tuy nhiên, "đơn đặt hàng của chúng tôi đang vượt quá con số đó không dưới 30%, và con số này chưa bao gồm các yêu cầu mới".

Vậy nên những người hâm mộ phô mai tươi sẽ phải kiên nhẫn. Hoặc chờ cho đến khi TikTok chuyển sang xu hướng mới.