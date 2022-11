Người Do Thái dạy con làm giàu

Trong quá khứ, người Do Thái từng phải gánh chịu những thảm họa khủng khiếp, họ không có quốc gia của riêng mình và sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hơn 1.000 năm trôi qua, có rất nhiều người Do Thái đã trở thành những vĩ nhân của nhân loại.

Lý do tại sao người Do Thái có thể nổi bật trong mọi tầng lớp xã hội không phải vì họ vốn thông minh hơn người, mà chính nhờ cách giáo dục ngay từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thế giới quan và phong cách làm việc của họ.

Hầu hết các bậc cha mẹ chỉ chú ý đến việc nuôi dưỡng trí tuệ và trí tuệ cảm xúc của trẻ em mà lại bỏ qua giáo dục tài chính. Nếu cha mẹ có thể giáo dục con cái về tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ, trẻ sẽ hiểu rằng tiền không dễ kiếm, hiểu cách sử dụng cũng như cách làm ra đồng tiền và quản lý tiền một cách tốt nhất. Người Do Thái có kỹ năng kiếm tiền và quản lý tiền cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới một bậc vì họ dạy con cái 5 điều sau:

1. Trẻ em Do Thái nhận cổ phiếu làm quà sinh nhật đầu tiên

Theo phong tục của các gia đình Do Thái, khi trẻ được 1 tuổi, nhiều bậc cha mẹ Do Thái sẽ tặng trẻ cổ phiếu như một món quà. Đây cũng là một cách giáo dục tài chính độc đáo của dân tộc thông minh nhất thế giới. Dù con cái thích nhiều loại đồ chơi khác nhau, song cha mẹ Do Thái thường cho con những thứ thiết thực hơn như tiền hay cổ phiếu để trẻ tiếp xúc.

2. Trau dồi quan niệm "tiền đổi được hàng"

Từ khi còn rất nhỏ, người Do Thái đã được dạy có cách nhìn đúng đắn về tiền bạc, thế giới. Điều này sẽ giúp con cái họ hình thành khái niệm quản lý tài chính "tiền đổi được vật" một cách tinh tế và thiết thực.

Khi trẻ em Do Thái lên 3 tuổi, cha mẹ bắt đầu dạy trẻ nhận biết tiền xu và tiền giấy. Khi lên 5 tuổi, trẻ biết tiền đến từ đâu và chúng có thể mua được gì; nuôi dưỡng khái niệm "tiền có thể đổi lấy đồ vật". Khi trẻ lên 8, chúng bắt đầu "làm việc" để kiếm tiền, và cha mẹ sẽ khuyến khích trẻ tiết kiệm tiền trong tài khoản của chính mình và sử dụng nó như một khoản chi tiêu lớn. Khi 12 tuổi, trẻ em Do Thái sẽ hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về tài chính, và tham gia vào kế hoạch quản lý tài chính gia đình.

3. Trau dồi khái niệm tiền bạc thông qua những trò chơi

Việc giáo dục tài chính cho con được cha mẹ Do Thái tập trung vào trải nghiệm của trẻ. Đồng thời, họ khuyến khích và hướng dẫn trẻ chú ý đến các nội dung liên quan đến tiền bạc một cách chi tiết.

Cha mẹ Do Thái thường thiết kế một số "trò chơi" liên quan đến kiếm tiền để trẻ tham gia và hướng dẫn trẻ thiết lập khái niệm về tiền thông qua sự tò mò và tính cạnh tranh. Cũng từ đó, khái niệm về tiền được hình thành, trở nên quen thuộc và đồng hành cùng với những đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành.

4. Dạy con kiếm tiền là việc rất vinh dự

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Do Thái sẽ truyền đạt cho con cái quan niệm "kiếm tiền là một việc rất vinh dự". Ví dụ như chuyện nhặt rác và bán rác, trong mắt người Do Thái, rác tuy bẩn nhưng đổi rác lấy tiền lại rất cao quý. Miễn là tiền kiếm được thông qua các kênh hợp pháp thì tất cả ngành nghề đều bình đẳng.

5. Trau dồi khái niệm trì hoãn sự hài lòng ở trẻ

Trong cuốn sách "Trí tuệ kiếm tiền của người Do Thái - 7 bí quyết giúp bạn thành công và giàu có" viết rằng người Do Thái sẽ giáo dục con cái của họ như thế này: "Nếu con thích chơi, con cần chăm chỉ học tập và có thành tích học tập tốt. Sau đó, con có thể kiếm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và sau khi kiếm được tiền, con có thể chơi nhiều hơn và chơi với những đồ chơi đắt tiền hơn."

Điểm quan trọng nhất trong cách giáo dục tài chính của người Do Thái là nuôi dưỡng khái niệm "hưởng thụ muộn" ở trẻ. Đây cũng chính là cốt lõi trong nền giáo dục của người Do Thái, và có lẽ nhờ vậy mà có rất nhiều người thành đạt trong cộng đồng người thông minh nhất thế giới này.

Theo News.yahoo.com