Người Nhật phải ăn sushi không có wasabi

Tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm do UBND TP.HCM tổ chức ngày 15-7, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm để thành lập Sở An toàn thực phẩm.