Nhiều người chỉ ăn đồ luộc để giảm cân, chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 6 hậu quả

Để giảm cân, có người không dám ăn tinh bột, có người lại theo kiểu tránh xa đồ dầu mỡ, chuyển hẳn sang ăn đồ luộc vì sợ sẽ làm tăng lượng mỡ trong cơ thể. Nhưng các bữa ăn luộc có thực sự tốt cho sức khỏe hơn không?

Chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin từng làm việc tại Bệnh viện Tiểu đường Bắc Kinh Ruijing, cho biết chế độ ăn không dầu thực chất là một sai lầm khi giảm cân. Nếu thường xuyên chỉ ăn mỗi đồ luộc, bạn có thể phải nhận 6 hậu quả lớn.

Thường xuyên ăn đồ luộc có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)





1. Dễ bị táo bón

Dầu giúp bôi trơn ruột, và thiếu dầu có thể làm cho việc đi tiêu trở nên khó khăn.

2. Sự mất cân bằng nội tiết tố

Cả chất béo và cholesterol đều là những nguyên liệu quan trọng để hình thành các hormone của con người.

3. Thiếu cảm giác no

Vì chất béo có thể tạo thêm mùi thơm cho thức ăn, đồng thời kéo dài tốc độ làm rỗng dạ dày và tăng cảm giác no.

4. Thiếu chất béo

Lượng chất béo được khuyến nghị hàng ngày là 20 đến 30% tổng lượng calo.

5. Giảm mật độ xương

Vitamin D có thể làm tăng mật độ xương, nhưng thiếu chất béo có thể làm giảm tổng hợp vitamin D, có thể dẫn đến loãng xương.

6. Da khô và tóc xỉn màu

Ăn ít dầu sẽ làm giảm hấp thu các vitamin tan trong chất béo, dẫn đến giảm khả năng bôi trơn cho da và tóc.

Nếu muốn giảm bớt đi vài cân trọng lượng, chuyên gia Gao Minmin cho rằng việc lựa chọn loại dầu tốt sẽ có lợi hơn bỏ ăn dầu. Chuyên gia gợi ý mọi người có thể bổ sung dầu omega-3 để giúp giảm viêm mãn tính trong cơ thể và giữ cho các tế bào miễn dịch không làm việc quá sức và mất cân bằng.

Vì cơ thể con người không thể tự sản xuất omega-3 và phải lấy từ thức ăn nên có thể ăn các loại cá biển sâu như cá thu, cá thu đao, cá ngừ, cá hồi 3 lần/tuần; rong biển, các loại hạt, dầu hạt lanh, dầu cung cấp omega-3....

3 quy tắc ăn uống không cần bớt dầu của bác sĩ giảm cân

Bác sĩ giảm cân Xiao Jiejian cũng từng chỉ ra rằng dầu là thành phần thiết yếu để tổng hợp hormone, chế độ ăn ít chất béo sẽ làm giảm sự bài tiết testosterone và estrogen, dẫn đến khô da, táo bón... việc hấp thụ vitamin K trở nên kém đi, ảnh hưởng đến thị lực, da, thậm chí cả sự hấp thụ canxi.

Bác sĩ Xiao Jiejian cho biết do đồ luộc nhiều tinh bột nên nếu không kết hợp với tập thể dục, hiệu quả giảm cân sẽ không tốt. Ngoài ra, dù có kết hợp với tập thể dục thì cũng dễ bị đói do không đủ protein. Do đó, bác sĩ Xiao Jiejian luôn có 3 quy tắc riêng khi chế biến đồ ăn hàng ngày, điều chỉnh cân đối tỷ lệ dinh dưỡng.

Chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ theo gợi ý của bác sĩ Xiao Jiejian.





1. Tăng protein

Bác sĩ Xiao Jiejian thường chọn ăn ức gà. Tuy nhiên vì thịt ức gà luộc chỉ cung cấp một nửa lượng protein mà cơ thể cần trong một bữa ăn, nên bác sĩ sẽ ăn thêm một hộp đậu phụ hoặc uống sữa đậu nành, hoặc một gói sữa đạm thực vật.

2. Giảm tinh bột

Bác sĩ Xiao Jiejian nói: “Đối với tôi, lượng tinh bột trong các bữa ăn luộc nên giảm khoảng một nửa trong thời gian giảm béo. Tôi có cách đơn giản, đó là nấu cơm với một nửa lượng gạo so với mọi khi và một quả trứng, sau khi gạo và trứng chín sẽ được một bát cơm đầy đặn. Nếu bạn không có thời gian nấu cơm, hãy cố gắng chuyển sang các loại rau củ và trộn với một số loại hạt".

3. Tăng dầu mỡ

Điều tuyệt vời nhất trong bữa ăn luộc là hầu hết các loại rau đều tươi và không nhiều dầu mỡ, bác sĩ Xiao Jiejian thừa nhận mình sợ nhất là món rau nhiều dầu mỡ. Bác sĩ gợi ý bạn có thể tăng dầu mỡ, chất béo bằng cách ăn cá thu hoặc cá hồi là những thực phẩm giàu chất béo omega-3 hoặc có thể thêm dầu ô liu để tăng lượng chất béo tốt.

Theo Phụ nữ Việt Nam