Nhiều siêu thị đón tin vui ngay sau Tết Nguyên đán

Báo cáo với UBND TP HCM mới đây, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho biết trong vòng 59 ngày (từ 24-11-2022 đến 21-1-2023), hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đạt doanh thu 7.589 tỉ đồng; đạt 106,2% kế hoạch doanh số và tăng 9% so với Tết nguyên đán 2022. Trong đó, doanh số ngày cao nhất đạt 243 tỉ đồng; doanh số online đạt 397 tỉ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Anh Đức,Tổng Giám đốc Saigon Co.op, trong 8 tuần cao điểm mua sắm Tết, hệ thống phân phối của Saigon Co.op đã phục vụ hơn 1.080.000 lượt khách hàng. Năm 2022, đơn vị đạt doanh số 30.888 tỉ đồng, vượt 216 tỉ đồng so với năm trước.

"Kết quả kinh doanh năm 2022 và Tết Quý Mão 2023 chứng minh Saigon Co.op tiếp tục là đơn vị bán lẻ đứng đầu thị trường. Năm 2023, Saigon Co.op phấn đấu tăng trưởng 4,5% trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh thương mại điện tử và logictics dựa vào sức mạnh cốt lõi là phân phối bán lẻ…" - ông Đức nêu.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) cũng ghi nhân doanh thu và lượt khách hàng từ ngày 14 đến 26-1(từ 23 tháng Chạp - mùng 5 Tết ) tăng cao với tổng doanh thu 79,944 tỉ đồng - tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 39% so với ngày thường trước Tết. Lượng khách hàng đến với các điểm bán của Satra so với cùng kỳ cũng tăng 23%.

Các doanh nghiệp bán lẻ đón lượng khách đến mua sắm và doanh số tăng khả quan so với Tết 2022

Hầu hết các hệ thống bán lẻ đều ghi nhận doanh thu Tết 2023 tăng tốt so với Tết 2022. Đơn cử, doanh thu Emart tăng khoảng 10%.

Báo cáo của Sở Công Thương TP HCM cũng nêu rõ sức mua, nhu cầu tiêu dùng, sắm Tết năm nay tăng khoảng 5% so với Tết 2022. Trong đó, sức mua tại kênh phân phối hiện đại tăng khoảng 10% - 15%.

Đến nay, các siêu thị, cửa hàng đã quay lại hoạt động bình thường, sức mua cũng dần ổn định. Sau Tết, các mặt hàng được bán đa dạng nhưng hút khách nhất vẫn là các loại rau củ quả có tác dụng chống ngấy sau Tết.

Nhằm kích cầu mua sắm đầu năm, các hệ thống bán lẻ đang triển khai các chương trình khuyến mãi với mức giảm giá lên đến hàng chục %, kèm nhiều ưu đãi riêng cho nhóm khách hàng thân thiết, khách hàng VIP.

Nhóm hàng rau củ quả đang tiêu thụ tốt sau Tết

Đơn cử, hệ thống WinMart/WinMart+ triển khai các chương trình khuyến mại hàng kỳ với ưu đãi lên tới 30%, áp dụng cho đa số ngành hàng. Nhóm hàng thực phẩm tươi sống hiện được áp dụng khuyến mại lên tới 30%, bao gồm rau củ quả, thịt, hải sản... Chương trình ưu đãi cũng áp dụng đối với nhiều sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm khô, bánh kẹo, sữa chua, hóa mỹ phẩm...

Các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân..., sản phẩm làm đẹp như sữa tắm, kem chống nắng... giảm giá lên tới 20%...

Trong 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão, Bảo tàng Thế giới Cà phê (Buôn Mê Thuột) đã đón hơn 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam cũng như tinh hoa văn hoá thế giới, góp phần thúc đẩy doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tăng 51,4 % so với cùng kỳ.

Theo Người Lao Động