Những công việc lương cao ở nước ngoài không đòi hỏi kinh nghiệm

Blogger: Theo Reader's Digest, luôn luôn có thị trường và môi trường kiếm tiền từ chính những câu chuyện của chúng ta. Blogger là công việc như vậy và không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có thể kiếm được thu nhập cao. Kate Sorensen, blogger thành công đứng sau các trang CouponCravings.com và MomsCravings.com, cho biết cô kiếm được hơn 100.000 USD mỗi năm khi làm việc tại nhà. Ảnh: Ecommerce.

Bán hàng: Tại Power Home Remodeling, tập đoàn cung cấp dịch vụ tu sửa nhà lớn nhất nước Mỹ với doanh thu hàng năm 700 triệu USD, nhân viên kinh doanh của họ năm đầu tiên kiếm được 100.000-185.000 USD khi đáp ứng đủ chỉ tiêu. Công ty này cho biết họ không yêu cầu kinh nghiệm đối với công việc bán hàng, thậm chí cũng không đòi hỏi bằng cấp đại học. Ảnh: Harewoodaf.

Đại lý bất động sản: Daniela Andreevska, Giám đốc tiếp thị tại Mashvisor, công ty phân tích dữ liệu bất động sản ở Mỹ, cho biết một trong những công việc được trả lương cao nhất mà không cần kinh nghiệm trước là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Để trở thành nhân viên kinh doanh bất động sản, người lao động cần có ngoại hình tốt cùng kỹ năng phù hợp, bao gồm kiên nhẫn, kiên trì và khả năng giao tiếp. Ảnh: Investopedia.

Dịch thuật: Theo Darko Jacimovic, người đồng sáng lập của What To Become (trang web cung cấp thông tin giáo dục, tư vấn nghề nghiệp), dịch thuật tự do là một trong những công việc trực tuyến hợp pháp đầu tiên trên thị trường và vẫn tiếp tục phát triển khi thế giới trở nên toàn cầu hóa hơn. "Bất kỳ ai có kiến thức từ 2 ngôn ngữ trở lên đều có thể làm được. Nếu có khả năng ngoại ngữ tốt, họ có thể kiếm nhiều tiền với công việc dịch thuật mà không cần bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào", Jacimovic cho biết. Ảnh: Tradutecbelgium.

Hiệu đính trực tuyến: Martin Luenendonk, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tạp chí Cleverism, cho biết người lao động có thể kiếm nhiều tiền từ dịch vụ hiệu đính trực tuyến. "Trong quá trình hiệu đính, họ không cần phải viết lại hoặc tạo nội dung cho cuốn sách của ai đó nhưng họ cần đọc nó để soát lỗi chính tả trong văn bản. Một người hiệu đính trực tuyến có thể kiếm 44.954-58.595 USD mỗi năm", giám đốc Cleverism nói. Ảnh: Manuscripts.

Kiểm soát viên không lưu: Kinh nghiệm làm việc không phải là vấn đề quan trọng trong việc trở thành kiểm soát viên không lưu. Họ chỉ cần một số chỉ tiêu như dưới 30 tuổi, vượt qua một số kỳ kiểm tra, bao gồm cả kiểm tra y tế. Họ cũng cần có những kỹ năng và thiên hướng độc đáo, bao gồm tầm nhìn không gian, chịu được căng thẳng, sức đề kháng cao, khả năng làm việc theo nhóm và ra quyết định nhanh chóng. Nếu đủ điều kiện, ngay cả khi không có kinh nghiệm, người lao động có thể trở thành kiểm soát viên không lưu với mức lương trung bình hàng năm khoảng 120.000 USD. Ảnh: Businessinsider.

Nhân viên phiên âm: Ben Walker, Giám đốc điều hành của Transcription Outsourcing, công ty dịch vụ phiên âm tại Mỹ, cho biết: "Một số nhân viên phiên âm của chúng tôi kiếm hơn 50.000 USD một năm. Tất nhiên, giống hầu hết công việc, họ cần học kỹ năng và mất thời gian để đạt được mức lương hàng năm đó. Nhưng nhiều nhân viên của chúng tôi đã đạt được điều đó chỉ trong khoảng một năm làm việc". Ảnh: Themodestwallet.