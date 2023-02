Những loại rau giá rẻ giúp giảm cân sau Tết

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau đa năng mà mọi người thích ăn sống, hấp hoặc áp chảo. Và cùng với tính linh hoạt của nó, nó cũng là một bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch ăn uống của bạn khi bạn đang cố gắng giảm cân.

"Bông cải xanh có chứa chất chống oxy hóa, được biết là có tác dụng giảm viêm trong cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One Supplements cho biết những chất dinh dưỡng này trong bông cải xanh rất độc đáo.

“Loại rau này cũng cung cấp cho cơ thể sulforaphane, một hợp chất thực vật chống oxy hóa mang lại cho loại rau này hầu hết các lợi ích chống viêm. Sulforaphane hoạt động bằng cách giảm cytokine và NF-kB, những chất thúc đẩy quá trình viêm. Khi những chất này có nhiều trong cơ thể và để kéo dài thì có thể đạt đến mức độ nguy hiểm của tình trạng viêm nhiễm", chuyên gia Best giải thích, theo Eat This, Not That!

Cà rốt

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, không chỉ giàu chất xơ, cà rốt còn cung cấp một lượng lớn vitamin K, B6, magie và beta carotene - một chất chống oxy hóa được chuyển thành vitamin A trong cơ thể. Mặc dù là loại củ quả rất bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng thích mùi vị của nó. ‏

Nếu cảm thấy nước ép cà rốt không mấy ngon miệng, hãy thêm một ít cà rốt thái hạt lựu vào món súp rau củ để tăng cường thêm chất xơ, giúp bạn no lâu và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Rau muống

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau muống có 92% nước, 3,2% protit, 2,5% gluxit, 1% xenluloza, 1,3% tro. Đáng chú ý, rau muống có chứa vitamin A, B, C, canxi, phốt pho và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Trong khi đó Đông y chỉ ra rằng, rau muống có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, chữa rôm sảy, mụn nhọt… nên ăn rau muống đúng cách sẽ loại bỏ được độc tố.

Rau muống là loại thực phẩm có tác dụng ổn định và giảm mức cholesterol trong cơ thể, từ đó hỗ trợ những người có nhu cầu giảm cân và duy trì sức khỏe một cách hiệu quả.

Rau muống đã được sử dụng để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Theo kết quả của một số nghiên cứu, rau muống có chứa chất chống oxy hóa, góp phần điều chỉnh các enzym giải độc và loại bỏ tác động của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tổn thương gan hiệu quả.

Củ cải đường

Một số người yêu củ cải, những người khác ghét chúng. Nhưng nếu bạn là một người yêu thích củ cải đường, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hữu ích để hỗ trợ giảm cân.

Giàu nitrat, củ cải đường từ lâu đã được các vận động viên và những người biểu diễn cao đánh giá là một cách để tăng nitric oxide trong cơ thể.

Thạc sĩ Isbill cho biết: Việc tăng thêm nitric oxide này có thể giúp cung cấp năng lượng tập luyện, hỗ trợ lưu lượng máu, phục hồi tối đa và thậm chí có thể tăng hiệu suất cho một số người, theo Eat This, Not That!

Và khi bạn tập luyện đốt cháy chất béo nhiều hơn, bạn có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của mình.

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại rau ngon với hương vị nhẹ, vì vậy chúng rất tốt để thêm vào các loại món ăn khác nhau.

"Ớt chuông là loại rau lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Chúng chứa ít calo, nhiều chất dinh dưỡng đồng thời giúp tạo cảm giác no sau bữa ăn. Sự kết hợp này có thể giúp ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong suốt thời gian còn lại trong ngày", chuyên gia Best nói.

Ngoài việc hỗ trợ giảm cân, ớt chuông còn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể theo những cách đáng kể, nhưng hầu hết mọi người đều không biết chúng thực sự có lợi cho sức khỏe như thế nào.

Ớt chuông đỏ có hàm lượng vitamin C cao hơn cam, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng mang lại lợi ích hỗ trợ miễn dịch mà còn cải thiện sự hấp thụ sắt.

Theo Người đưa tin