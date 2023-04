Nông dân mong giá phân bón giảm thêm nữa!

Phân bón được bày bán tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.





Đầu năm 2023 đến nay, giá lúa duy trì ở mức cao so với kỳ nên nông dân trồng lúa phấn khởi vì có vụ luá đông xuân 2022-2023 thắng lợi. Nhờ trúng mùa và lúa bán được giá, nông dân có thể đạt được lợi nhuận từ 4-5,5 triệu đồng/công lúa (công tầm lớn gần 1.300m2) trong vụ đông xuân. Tuy nhiên, với tình hình giá phân bón và nhiều chi phí sản xuất đầu vào đang ở mức cao, nông dân lo lợi nhuận trong vụ hè thu 2023 khó đạt cao như vụ đông xuân. Đặc biệt, vụ hè thu, nông dân thường tốn thêm chi phí tiền bơm nước và phải tăng lượng sử dụng phân bón vì đồng ruộng không được phù sa bồi bổ như vụ đông xuân.

Ông Lê Quốc Thắng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, cho biết: "Gia đình tôi có 2 héc-ta đất trồng lúa nên nhu cầu sử dụng phân bón khá lớn. Hiện tôi đã xuống giống gieo sạ lúa vụ hè thu được 25 ngày và đã bắt đầu mua nhiều loại phân bón để rải cho ruộng lúa. Tôi thấy giá nhiều loại phân bón, nhất là Urê giảm rất nhiều so với những tháng đầu năm nay và so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá nhiều loại DAP, NPK và Kali vẫn còn ở mức khá cao, với từ 700.000-1.300.000 đồng/bao. So với giá lúa, giá nhiều loại phân bón đang cao hơn gấp 2-4 lần. Tôi rất mong giá các loại phân bón tiếp tục giảm mạnh thêm nữa trong thời gian tới để tạo thuận lợi cho nông dân trong sản xuất". Theo ông Nguyễn Văn Nhiều ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, những tuần gần đây ông mua phân bón Urê với giá 460.000-500.000 đồng/bao, mức giá này đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, hiện giá Urê vẫn còn cao hơn khá nhiều so với thời điểm cách nay 3-4 năm, khi ấy Urê chỉ ở mức 325.000-350.000 đồng/bao. Nếu so với thời điểm năm 2020, hiện giá nhiều loại DAP và NPK đang cao hơn ít nhất từ 500.000-600.000 đồng/bao, còn Kali cao hơn 300.000 đồng/bao. Tuy nhiên, giá nhiều loại nông sản không tăng cao tương ứng, thậm chí còn đang giảm thấp, đặc biệt là đối với nhiều loại rau màu nên nông dân rất mong giá phân bón giảm mạnh thêm nữa.

So với cách nay hơn 1 tháng, giá nhiều loại phân bón, đặc biệt là phân Đạm (Urê) tại vùng ĐBSCL giảm thêm ít nhất từ 10.000-50.000 đồng/bao 50kg và đang ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Dù vậy, hiện giá bán lẻ nhiều loại phân bón đến tay người tiêu dùng vẫn còn ở mức cao. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện DAP nhập khẩu từ Trung Quốc loại hạt xanh (DAP Hồng Hà) và DAP Philippines có giá bán 1.250.000- 1.300.000 đồng/bao. Còn giá DAP Trung Quốc (loại hạt nâu), DAP Nga (hạt nâu) và DAP Đức Giang ở mức 880.000-920.000 đồng/bao. Giá NPK 16-16-8 Phú Mỹ, Cà Mau và Việt Nhật ở mức 770.000-830.000 đồng/bao; NPK 20-20-15 Bình Điền và Ba Con Cò ở mức 1.050.000-1.100.000 đồng/bao. Giá Kali (Canada, Belarus, Cà Mau…) từ 650.000-750.000 đồng/bao. Còn giá Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ và nhiều loại Urê nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Malaysia tại nhiều nơi đang ở mức 460.000-500.000 đồng/bao. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, hiện giá nhiều loại Urê đã giảm hơn 400.000 đồng/bao, còn giá nhiều loại Kali, NPK và DAP đã giảm ít nhất từ 100.000-300.000 đồng/bao.

Ông Trần Tuấn, Chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Trần Tuấn ở huyện Phong Điền, cho rằng: "Giá nhiều loại phân bón đã giảm mạnh trở lại là điều đáng mừng đối với nhà nông. Dự báo, giá nhiều loại phân bón có khả năng còn giảm trong thời gian tới, nhất là đối với mặt hàng phân đạm do các doanh nghiệp trong nước đã chủ động sản xuất với số lượng đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước và có dư để xuất khẩu. Với tình hình giá phân bón có khả năng còn giảm, hiện cửa hàng chọn giải pháp lấy lượng hàng vừa phải, bán hết mới lấy thêm, chứ không dám mua dự trữ nhiều".

Giá phân bón giảm do nguồn cung dồi dào, có sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như do nguyên liệu và giá phân bón thành phẩm trên thế giới giảm mạnh. Giá phân bón giảm còn do ảnh hưởng bởi sức tiêu thụ yếu. Thời điểm này, nhiều nông dân sản xuất lúa đã tăng cường mua phân bón để phục vụ sản xuất lúa hè thu 2023. Tuy nhiên, nông dân trồng cây ăn trái đang giảm mua phân bón do nhiều loại cây đã và đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch trái, cũng như thời điểm này đang trong cao điểm mùa hạn mặn, nông dân giảm nhu cầu sử dụng phân bón. Ngoài ra, hiện nông dân trồng cây ăn trái và nhiều loại rau màu cũng giảm sử dụng phân bón vô cơ, thay vào đó nông dân tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ có giá rẻ hơn.

Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại phân bón khác nhau và có giá bán đa dạng, giúp tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Song, xét ở một góc độ nào đó, người tiêu dùng cũng có phần gặp khó trong việc lựa chọn cho mình loại phân bón đảm bảo chất lượng và có giá phù hợp nhất, nhất là đối với các loại phân bón hữu cơ. Do vậy, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thông tin, tạo điều kiện để nông dân trong tiếp cận các sản phẩm phân bón chất lượng và có giá bán phù hợp. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, bình ổn thị trường và có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, buôn bán các loại phân bón giả, kém chất lượng.





Theo báo Cần Thơ