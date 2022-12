Phố đi bộ đêm quận 10 TP.HCM hoạt động lại

31/12/2022 8:00 AM (GMT+7)

Cách đây 2 năm, vào ngày 29-12-2020, UBND quận 10 đã tổ chức đưa vào hoạt động Phố đi bộ đêm tại khu vực kỳ đài Quang Trung nhằm phục vụ người dân đến mua sắm, vui chơi, giải trí.

Với 29 gian hàng ẩm thực và 20 gian hàng mua sắm, mỗi đêm, Phố đi bộ đêm đón 500 - 700 lượt khách; riêng dịp cuối tuần, Phố đi bộ đêm đón hơn 1.000 lượt khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phố đi bộ đêm tạm ngưng hoạt động cho đến nay.

Tiểu phẩm tuyên truyền sử dụng sản phẩm xanh, sạch, bảo vệ môi trường, do đội văn nghệ chợ Nguyễn Tri Phương trình diễn tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Huy Chiến, cho biết, việc chỉnh trang và đưa vào hoạt động lại Phố đi bộ đêm nhằm tạo nơi buôn bán sạch đẹp, văn minh, an toàn thực phẩm; đồng thời tạo không gian đi bộ, thư giãn, giải trí cho người dân và du khách.

Một gian hàng tại Phố đi bộ đêm

“Phố đi bộ đêm hoạt động lại sẽ giúp các thương nhân phát triển ổn định và bền vững, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế đêm gắn kết với phát triển quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn, điểm đến thú vị, thường xuyên về văn hóa và du lịch tại địa phương”, ông Nguyễn Huy Chiến nhấn mạnh.

Nhiều người dân đến thưởng thức các món ẩm thực trong ngày đầu Phố đi bộ đêm quận 10 hoạt động trở lại

Để đảm bảo hoạt động của Phố đi bộ đêm đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Huy Chiến đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức đa dạng các chương trình văn hóa - văn nghệ, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, biểu diễn ẩm thực… Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tuyên truyền vận động cơ sở kinh doanh đảm bảo cung cấp thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh…

