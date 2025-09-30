Phú Thọ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét diện rộng, gần 400 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 29/9, tại Phú Thọ, ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ống tại xã Phú Khê, khiến Quốc lộ 70B đoạn qua khu vực Đền Đá Thờ bị chia cắt.

Lũ ống và sạt lở khiến quốc lộ 70B đoạn qua xã Phú Khê bị chia cắt.

Nước lũ kèm bùn đất tràn xuống đường và vào nhà dân, rất may không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh Báo động 3 trên sông Bứa khi mực nước vượt ngưỡng an toàn, yêu cầu các xã ven sông triển khai ứng phó khẩn cấp.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở xã Cao Sơn.

Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, 191 ha lúa và hoa màu ngập úng, 31 điểm sạt lở với hơn 4.000m³ đất đá, nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng….

Chính quyền tỉnh Phú Thọ đã kịp thời sơ tán 372 hộ dân (gần 1.500 người) khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở xã Cao Sơn; nhiều trận mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.



Tại xã Tân Mai, do mưa lớn nên nhiều điểm sạt lở. Lực lượng công an xã đang triển khai đến từng xóm để hỗ trợ nhân dân!Lực lượng Công an xã Tân Mai hỗ trợ di dời tài sản cho người dân.



Nhiều khu vực dân cư bị cô lập, giao thông khó khăn, các tuyến đường huyết mạch tê liệt, đời sống người dân bị đảo lộn và thiệt hại ban đầu được ghi nhận là khá nghiêm trọng.

Tại xã Cao Sơn, một trong những tâm điểm của đợt thiên tai, khung cảnh ngập lụt, sạt lở, chia cắt diện rộng. Theo đó, Ngầm Trầm bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn liên lạc.

Nước lũ chảy xiết trên địa bàn xã Tân Mai.

Công an xã Cao Phong phối hợp các lực lượng dùng bao đất ngăn dòng nước.

Thôn Tát chứng kiến một đoạn dài của đường 433 bị sạt lở nghiêm trọng. Cơn lũ mạnh đến mức cuốn phăng nhiều ống cống bê tông, làm trượt sạt nền móng nhà dân…



Lực lượng chức năng đang túc trực 24/24, rà soát, canh gác các tuyến giao thông trọng yếu và sẵn sàng ứng phó với các tình huống tiếp theo.