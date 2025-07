Bản thân chai thủy tinh không chứa vi nhựa nhưng vi nhựa có thể đến từ lớp sơn nắp chai. Ảnh minh họa

Kết quả này khiến nhiều người rất ngạc nhiên vì thế giới tin rằng thủy tinh là vật liệu “sạch” vì bản thân thủy tinh không phải là nhựa. Tuy nhiên, nghiên cứu do Phòng thí nghiệm An toàn Thực phẩm của ANSES lại gây bất ngờ cho nhiều người vì phát hiện đồ uống được đựng trong chai thủy tinh thực tế chứa vi nhựa nhiều gấp 5 đến 50 lần so với đồ uống trong chai nhựa và lon kim loại.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hàng loạt loại đồ uống phổ biến tại Pháp như bia, nước ngọt, trà lạnh, nước chanh... và phát hiện trung bình có khoảng 100 hạt vi nhựa trong mỗi lít nước uống từ chai thủy tinh. Nhóm nghiên cứu cho biết nguồn vi nhựa đến chủ yếu từ lớp sơn bên ngoài nắp chai, không phải từ bản thân chai thủy tinh.

Cũng vì lý do đó, nhóm nghiên cứu hầu như không phát hiện vi nhựa trong chai rượu vang thủy tinh vì nút chai làm bần gỗ bần.

Các tác giả giải thích lý do có vi nhựa trong chai thủy tinh đựng đồ uống: Các vết xước siêu nhỏ do nắp chai cọ vào nhau trong quá trình vận chuyển và bảo quản có thể khiến các mảnh vi nhựa bong ra, rơi vào đồ uống. Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng chai sạch và nắp mới, đổ đầy nước vào và đóng nắp. Kết quả vẫn phát hiện vi nhựa trong nước, với đặc điểm giống lớp sơn trên nắp.

Quan sát thấy các vết nứt trên mặt ngoài của nắp mới (cột A) và các hạt màu vàng trên mặt trong của nắp mới (cột B & C). Nguồn: www.sciencedirect.com

Hơn nữa, khi tiến hành tiền xử lý nắp bằng cách thổi khí và rửa bằng nước/cồn/nước, số lượng vi nhựa trong chai sau khi đóng nắp giảm gần 3 lần so với các nắp không xử lý. Điều này cho thấy rõ lớp sơn trên nắp chai chính là nguồn chính gây ô nhiễm vi nhựa. Quan sát dưới kính lúp, họ còn phát hiện các vết trầy xước trên bề mặt ngoài của nắp, cũng như các mảnh sơn bong ra và dính vào mặt trong nắp – nhiều khả năng do quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ số lượng lớn nắp trong bao bì tập thể, khiến các nắp va chạm và gây mài mòn.

Nhóm nghiên cứu báo cáo số liệu cụ thể như sau. Bia chứa 60 hạt/lít; nước chanh 40 hạt/lít; nước ngọt 30 hạt/lít; rượu vang gần như 0 hạt; trung bình trong chai thủy tinh: 100 hạt/lít; và trong chai nhựa chỉ 1.6 hạt/lít.

Các tác giả của nghiên khuyến nghị một cách đơn giản nhưng hiệu quả cho người dùng: “Hãy thổi và lau sạch nắp chai bằng nước và cồn trước khi mở”. Cách làm này giúp giảm tới 60% lượng vi nhựa rơi vào đồ uống.

Giới khoa học thế giới vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tác động dài hạn của vi nhựa. Tuy nhiên, đến nay nhiều nghiên cứu đã nhận định rằng vi nhựa có liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe của con người như viêm nhiễm, rối loạn nội tiết, tổn thương DNA, bệnh hô hấp, tim mạch, tăng nguy cơ ung thư…