Quá tải đi lại hậu COVID-19, các sân bay châu Âu rơi vào cảnh hỗn loạn

Người xếp hàng ngay từ ngoài nhà ga sân bay Schipol chờ làm thủ tục. Ảnh: AP

Để có thể lên được chuyến bay tới Athens (Hy Lạp), Liz Morgan phải đến sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) sớm hơn giờ bay 4,5 tiếng và mệt mỏi chờ xếp hàng.

“Có cả người già, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh xếp hàng. Không có nước, không gì cả. Không có ai giúp và cũng không đi vệ sinh được”, Morgan cho hay để tiết kiệm thời gian làm thủ tục ở sân bay, cô đã chủ động lấy vé trực tuyến và chỉ mang theo hành lý xách tay.

Mọi người “không thể đi vệ sinh và một khi bạn ra khỏi hàng, bạn sẽ mất chỗ”, cô gái người Australia chia sẻ.

Sau hai năm hạn chế vì đại dịch, nhu cầu đi lại đã tăng trở lại. Tuy nhiên, việc các hãng hàng không và sân bay cắt giảm nhân sự trong thời gian xảy ra khủng hoảng COVID-19 đã khiến họ giờ phải vật lộn theo kịp đáp ứng nhu cầu. Trong bối cảnh mùa du lịch Hè ở châu Âu đến gần, hành khách tại châu lục này đang phải đối mặt với khung cảnh hỗn loạn ở các sân bay, bao gồm hành lý thất lạc, các chuyến bay liên tục bị hoãn hoặc hủy.

Nhân viên sân bay và các hãng hàng không không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: AP

Schiphol, sân bay tấp nập nhất của Hà Lan, cho biết số lượng hành khách mỗi ngày tới đây vượt quá khả năng xử lý của nhân viên an ninh. Hãng hàng không Hà Lan KLM đã xin lỗi vì để hành khách mắc kẹt tại sân bay trong một sự cố. Ben Smith, Giám đốc điều hành của liên minh hàng không Air France-KLM, nói phải mất thêm vài tháng thì Schiphol mới có đủ nhân lực để giảm bớt sức ép hiện giờ.

Trong khi đó, các sân bay Gatwick và Heathrow tại Anh đã yêu cầu các hãng hàng không đặt ra giới hạn số lượng chuyến bay. Hãng hàng không giá rẻ easyJet đang phải hủy hàng nghìn chuyến bay mùa Hè này để đáp ứng mức giới hạn tại sân bay Gatwick và Schiphol. Các hãng hàng không Bắc Mỹ viết thư cho người đứng đầu cơ quan quản lý vận tải của Ireland yêu cầu hành động khẩn cấp để giải quyết "sự chậm trễ đáng kể" tại sân bay Dublin. Theo dữ liệu từ công ty cố vấn hàng không Cirium, trong một tuần tháng 6, gần 2.000 chuyến bay thuộc các hãng hàng không lớn của châu Âu đã bị hủy. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại nước Mỹ.

“Phần lớn mọi người đi du lịch nhưng sân bay đang thiếu hụt nhân viên. Sẽ phải mất thêm thời gian để tuyển dụng người mới vì quá trình kiểm tra lý lịch kéo dài. Tất cả tạo ra tình huống ‘nút thắt cổ chai’ trong hệ thống. Khi một thứ gì đó lệch ra khỏi quy trình, hậu quả kéo theo sẽ rất lớn”, bà Julia Lo Bue-Said – Giám đốc điều hành tập đoàn Advantage Travel Group đại diện cho 350 công ty lữ hành của Anh – cho biết.

Hàng loạt chuyến bay báo hủy tại sân bay quốc tế Brussels. Ảnh: AP

Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh nước này lại càng thúc đẩy nhu cầu đối với các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Bà Bue-Said nói các đại lý lữ hành đã ghi nhận số lượng đặt phòng tại Mỹ tăng vọt sau khi quy định có hiệu lực từ tháng này.

Đối với người Mỹ du lịch châu Âu, đồng USD mạnh hơn so với đồng euro và bảng Anh khiến cho giá cả đặt phòng và nhà hàng trở nên “phải chăng”.

Một vấn nạn khác mà khiến giới chức sân bay châu Âu đau đầu là các chồng hành lý thất lạc mỗi ngày một nhiều thêm. Tuần trước, do trục trặc trong hệ thống vận chuyển hành lý, sân bay Heathrow đã chứng kiến một “biển hành lý” không có người nhận trải kín một sân ga. Sân bay cho biết “một lượng hành khách” có thể đã lên máy bay mà không đem theo hành lý. (xem video dưới - Nguồn: Telegraph):

Khi nhà văn Marlena Spieler bay từ Stockholm sang London trong tháng này, bà phải mất 3 tiếng đồng hồ để đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu. Nữ nhà văn 73 tuổi này còn đợi ít nhất 1,5 tiếng nữa để tìm hành lý. Bà miêu tả khu vực chất đống vali và túi xách ở khắp mọi nơi.

Tại Thụy Điển, các cổng kiểm soát an ninh tại sân bay Arlanda của Stockholm tắc nghẽn đến mức nhiều hành khách đã phải đến sớm hẳn 5 tiếng so với giờ bay. Tuy nhiên, tình trạng nhiều người đến quá sớm lại buộc sân bay này phải ra quy định hành khách chỉ được đến trước 3 tiếng bay để giảm bớt ách tắc. Mặc dù tình hình đã có phần cải thiện song ngày 20/6 sân bay vẫn chứng kiến dòng người xếp hàng dài hơn 100 m ở một cổng kiểm soát an ninh.