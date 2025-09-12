Quảng Ninh: Tìm giải pháp cho hàng loạt dự án công trên toàn tỉnh
Thanh Phong
12/09/2025 2:23 AM (GMT+7)
Mới đây, Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khóa XIV, nội dung trọng tâm liên quan tới việc thông qua 14 nghị quyết quan trọng.
Tại kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành. Theo lãnh đạo HĐND tỉnh đánh giá, những tháng cuối của năm 2025 là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Trong kỳ họp trên, có 10 lượt ý kiến tham gia phát biểu thảo luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ các nội dung. Theo đó, các ý kiến tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tỉnh và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2025.
Trên tinh thần tiếp thu, cầu thị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm ngay tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.
Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm liên quan tới hoạt động điều hành nguồn ngân sách trong thời gian tới. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình và ra Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.
Cụ thể, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách cấp cho tỉnh sẽ điều chỉnh giảm 4.675.831 triệu đồng của 3 dự án không có khả năng giải ngân.
Bổ sung cho 41 dự án, gồm 10 dự án hoàn thành với 32.831 triệu đồng và 31 dự án khởi công mới 4.643.000 triệu đồng. Ngoài những hạng mục nêu trên, các nội dung khác vẫn được yêu cầu tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết trước đây.
Cũng theo thống nhất tại kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khóa XIV, các nội dung nói trên phải được điều chỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Bên cạnh đó, công tác thực hiện phải báo cáo với HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.
Việc kịp thời ban hành các nghị quyết đã thể hiện sự chủ động, quyết tâm của HĐND tỉnh trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai mô hình chính quyền mới, giải quyết kịp thời các vướng mắc, vấn đề cấp bách, có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.
Được biết, 14 nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua lần này có sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.
Bên cạnh công tác của HĐND, UBND tỉnh khẩn trương lập, trình, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch sử dụng đất, đô thị, nông thôn phù hợp với đơn vị hành chính sau sắp xếp, làm cơ sở quản lý đất đai, xây dựng và thu hút đầu tư. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các dự án đất đai, rừng chậm tiến độ, vi phạm, tạo quỹ đất sạch cho phát triển bền vững.
