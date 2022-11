Rét đậm, rét hại ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung và Nam Bộ đầu tháng 12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 29-30/11, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa nên tại miền Bắc từ khoảng chiều tối và đêm 29 đến 30/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại diện rộng vào đầu tháng 12.

Từ đêm 30/11, miền Bắc trời chuyển rét, riêng thời kỳ từ 1-3/12 vùng núi và trung du trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày chỉ từ 13-15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C). Sau đó, khoảng ngày 5-6/12, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác.

Thủ đô Hà Nội khoảng 30/11 sẽ có mưa dông. Những ngày đầu tháng 12, trời nhiều ngày có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 15-17 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, sự kết hợp giữa không khí lạnh mạnh và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp khu vực những ngày đầu tháng 12. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày đầu tháng 12 thời tiết khá xấu. Dự báo từ 2-4/12, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ ngày 5-6/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo trên khu vực Nam Biển Đông những ngày đầu tháng 12 có thể hình thành một vùng áp thấp, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới từ 65-75%.

Trước khi bước vào đợt mưa dông đầu tháng 12, dự báo đêm nay (26/11), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai (27/11), mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Theo TPO