Sa Pa chuẩn bị đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ dài liên tiếp

Khai hội mùa hè đúng dịp nghỉ lễ

Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - cho biết, hiện nay Trung tâm Văn hóa thị xã Sa Pa đang xây dựng chương trình lễ hội mùa hè (dự kiến khai mạc vào ngày 29/4). Trong lễ hội, Sa Pa sẽ tổ chức Festival đường phố. Trong đó, thị xã đang mời đoàn nghệ thuật của đơn vị kết nghĩa từ Trung Quốc sang biểu diễn.

Sương mù bao phủ Sa Pa.

Các điểm du lịch nổi tiếng tại Sa Pa như: Khu vực cáp treo, thác tình yêu Sa Pa, Thác Bạc, Núi Hàm Rồng, xe trượt ray... cũng đang được nâng cấp, bổ sung các hạng mục. Tại các xã, phường khác ở Sa Pa cũng sẽ tổ chức các chương trình đặc sắc theo phong tục. Ngoài ra, các công ty lữ hành cũng đăng ký tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch như lễ hội hoa hồng, đua ngựa. Bản Cát Cát sẽ phục dựng, tái hiện lại phong tục tập quán của người dân, tổ chức show diễn thực cảnh...

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, trong 3 tháng đầu năm, lượng khách đến Sa Pa đạt trên 1,5 triệu lượt. Dự kiến, khách đến Sa Pa dịp 30/4-1/5 sẽ tăng đột biến, ước đạt gần 200.000 lượt khách. Thị xã Sa Pa sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng công an xã, phường tổ chức phân luồng, trông giữ xe để tránh ùn tắc.

Trang hoàng, sẵn sàng đón khách

Hiện nay, Sa Pa có số lượng buồng phòng và homestay đạt trên 10.000. Tuy nhiên, nhiều khách sạn ở Sa Pa gần như đã kín phòng.

Bà Đào Thị Hạnh Lý - giám đốc điều hành một khách sạn có hơn 150 phòng tại Sa Pa - cho hay, những ngày thường, khách sạn cũng gần như kín phòng; trong đó, khách nước ngoài chiếm từ 50-90%. "Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khách chắc chắn sẽ sôi động hơn rất nhiều. Hiện 65% số phòng của khách sạn đã có khách đặt chỗ", bà Lý thông tin.

Show diễn thực cảnh Sa Pa.

Tương tự, ông Cao Văn Thắng - giám đốc một khách sạn có hơn 200 phòng tại Sa Pa - cho hay, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 sát với ngày cuối tuần nên khách đã đặt kín phòng.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm đón khách sắp tới, ngoài việc tăng cường nhân viên chuyên nghiệp hiếu khách, nhiều khách sạn đang “thay áo” mới, sơn sửa lại tường và một số hạng mục. Ở Sa Pa thường xuyên có sương mù, không khí ẩm nên nhiều khách sạn đã bảo dưỡng hệ thống điều hòa để cấp khí tươi, làm ấm buồng phòng.

Ông Vũ Đại Dương - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai - cho biết, các nhà hàng đều đã chuẩn bị kỹ vì biết dịp này khách sẽ đông. Trong đó, Sa Pa luôn sẵn rau, thực phẩm tươi nên du khách có nhiều lựa chọn.

Về các khu vui chơi công cộng, ghi nhận cho thấy, dù là ngày giữa tuần nhưng lượng du khách đến Khu du lịch cầu kính Rồng Mây (nằm trên đèo Ô Quy Hồ, sát Sa Pa, thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu) khá đông khách.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Khu du lịch cầu kính Rồng Mây - nhận định, dịp nghỉ lễ 10/3, 30/4-1/5 là cao điểm mùa du lịch trong năm. "Khu du lịch cầu kính Rồng Mây dù thuộc Lai Châu nhưng giống như một sản phẩm của du lịch Sa Pa. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành tại Sa Pa, trung bình cứ 10 du khách đến Sa Pa thì có khoảng 5 người đến trải nghiệm Khu du lịch cầu kính Rồng Mây", ông Bình nói.

Ông Bình cho biết, để chuẩn bị đón khách dịp lễ tới đây, đơn vị đã hoàn thành việc tôn tạo cảnh quan, bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt là hệ thống thang máy. Hệ thống thang máy tại đây hoạt động tần suất cao, vận chuyển trung bình hơn 2.000 khách/ngày nên quy trình bảo dưỡng thực hiện nghiêm ngặt.

“Hệ thống thang máy là hạng mục quan trọng nhất, được thiết kế chắc chắn, chịu được bão cấp 12. Kể cả khi đứt cáp, một hệ thống phanh riêng sẽ được kích hoạt. Trường hợp mất điện đột ngột, thang sẽ về vị trí gần nhất và dừng lại”, ông Bình cho biết và nói thêm, trong những ngày lễ tới nhân viên sẽ được bổ sung, tăng cường ở nhiều vị trí.

Ngoài ra, đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với công an xã để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông. Để tránh quá tải hoặc khách phải đợi lâu, trong dịp lễ sắp tới, đơn vị này cũng sẽ kiểm soát, điều phối khách từ các tour lữ hành, các đại lý.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai - cho biết, năm nay, tỷ lệ du khách quốc tế quay lại Sa Pa tương đối khá. Khách quốc tế thường ổn định trong cả năm, còn khách trong nước hay dồn vào dịp nghỉ lễ. So sánh mấy tháng đầu năm nay, lượng du khách quốc tế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.



“Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, hiệp hội đã truyền thông để các đơn vị doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và cam kết về giá cả để thu hút du khách. Thường thì vào các dịp cao điểm, các doanh nghiệp du lịch sẽ có những điều chỉnh giá trong các hợp đồng.



Vì vậy, du khách có kế hoạch đi Sa Pa và các điểm khác nên đặt trước để đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả tốt nhất. Nếu đi muộn, không có chương trình kế hoạch trước sẽ thường bị đẩy giá (do mua lại của các cá nhân, đơn vị ôm phòng ốc)…”, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Lào Cai khuyến cáo.