Săn sale online dịp lễ: Tránh bẫy hàng kém chất lượng như thế nào?

Những “cái bẫy” thường gặp khi săn sale

Trong vài năm trở lại đây, thói quen mua sắm online đã trở nên phổ biến. Các dịp lễ tết, nghỉ dài ngày là thời điểm các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop… đồng loạt mở “đại tiệc khuyến mãi”. Chỉ trong 2-4 ngày, lượng đơn hàng có thể tăng gấp nhiều lần ngày thường. Đây là cơ hội để các nhãn hàng kích cầu tiêu dùng, đồng thời cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho gian thương chen chân, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Người tiêu dùng thường bị hấp dẫn bởi những quảng cáo hời: “giảm 70%”, “flash sale 1k”, “mua 1 tặng 3”. Song thực tế, không ít trường hợp “ảnh một đằng, hàng một nẻo”, thậm chí sản phẩm chỉ đáng giá bằng một phần rất nhỏ số tiền đã bỏ ra.

Không ít shop rao bán tai nghe, đồng hồ thông minh, thậm chí là mỹ phẩm ngoại nhập với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng, giảm tới 80%. Tâm lý “thử mua xem sao” khiến nhiều người vội vàng bấm nút đặt hàng. Kết quả nhận được thường là sản phẩm trông giống hệt hình ảnh quảng cáo nhưng chất lượng chỉ như đồ chơi.

Cũng nhiều shop gắn mác “authentic”, “xách tay”, “hàng nhập khẩu” để lấy lòng tin khách hàng. Nhưng khi mở hộp, người mua phát hiện sản phẩm không tem nhãn, không hóa đơn, không giấy tờ bảo hành.

Các sàn thường tổ chức canh giờ giảm giá cực sốc, nhưng số lượng hàng thật rất ít, trong khi phần lớn sản phẩm cùng loại được “đẩy” ra sau đó lại kém chất lượng. Người mua thường không đủ thời gian tìm hiểu, chỉ kịp đặt hàng theo bản năng “sợ hết hàng rẻ”.

Cuối cùng là bẫy quà tặng kèm. Một chiếc điện thoại cũ, giá cao hơn thị trường lại được “khuyến mãi” thêm pin dự phòng, tai nghe, thẻ nhớ. Quà tặng khiến người mua nghĩ mình có lợi, trong khi giá trị thực lại hoàn toàn bất cân xứng.

Người tiêu dùng cần làm gì khi săn sale

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, để tránh rơi vào “cạm bẫy” hàng kém chất lượng trong mùa sale dịp lễ, người tiêu dùng cần giữ sự tỉnh táo và tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Trước hết, hãy ưu tiên mua sắm tại các gian hàng uy tín. Gian hàng chính hãng (mall) hoặc những cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, được nhiều khách hàng đánh giá cao luôn là lựa chọn an toàn hơn so với các shop trôi nổi không thông tin. Đây là bước đầu tiên giúp giảm đáng kể nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái.

Bên cạnh đó, việc đọc kỹ đánh giá của người mua trước cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người tiêu dùng không nên vội tin vào những bình luận ngắn gọn, mang tính chung chung. Thay vào đó, hãy chú ý đến các đánh giá chi tiết có kèm hình ảnh hoặc video thật, bởi đây mới là nguồn tham khảo đáng tin cậy để đối chiếu với sản phẩm thực tế.

Một nguyên tắc khác là luôn so sánh giá ở nhiều nơi trước khi quyết định đặt hàng. Nếu một sản phẩm có mức giá thấp hơn thị trường một cách bất thường, cần hết sức cảnh giác. Việc đối chiếu trên hai đến ba gian hàng khác nhau sẽ giúp người mua có cái nhìn khách quan hơn, tránh bị cuốn vào chiêu trò “giảm sốc” đánh lừa tâm lý.

Trong khâu thanh toán, người tiêu dùng cũng cần chú ý đến sự an toàn. Với những đơn hàng thông thường, nên chọn phương thức COD (trả tiền khi nhận hàng) để có cơ hội kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Với các đơn có giá trị cao, phương án thanh toán qua ví điện tử uy tín hoặc dịch vụ có bảo hiểm sẽ đảm bảo quyền lợi hơn khi phát sinh tranh chấp.

Ngoài ra, người mua cũng cần quan tâm đến chính sách đổi trả. Ưu tiên chọn các sản phẩm có cam kết đổi trả rõ ràng, thời gian đổi trả dài sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng xử lý khi hàng hóa không đúng mô tả hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật. Đây là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại quyết định trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng.

Cuối cùng, công nghệ có thể trở thành “lá chắn” hữu hiệu trong hành trình mua sắm trực tuyến. Việc quét mã QR, kiểm tra mã vạch để xác định nguồn gốc sản phẩm, hay tận dụng tem điện tử chống giả do một số hãng triển khai sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật – hàng nhái một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về người mua. Các sàn TMĐT cũng cần có giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng. Một số biện pháp cần thiết bao gồm: kiểm duyệt chặt chẽ gian hàng mới mở, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát hiện hàng giả, xử lý nghiêm shop vi phạm. Đồng thời, cần nâng cao cơ chế bồi thường, hoàn tiền nhanh chóng để củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Về phía cơ quan quản lý, lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường giám sát, phối hợp với các sàn TMĐT trong việc phát hiện và xử lý gian lận. Song song, việc xây dựng cơ sở dữ liệu hàng hóa uy tín, minh bạch thông tin sản phẩm cũng là bước quan trọng để hỗ trợ người mua.

Săn sale online dịp lễ mang lại nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những món đồ yêu thích với mức giá mềm hơn. Thế nhưng, “sale” cũng đồng nghĩa với sự bùng phát của các chiêu trò gian lận.