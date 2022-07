Sẵn sàng nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế

Thời gian gần đây, thị trường ngoại tệ trở nên “nóng”, tỷ giá USD/VND trong nước biến động, khiến không ít người lo ngại về nguồn cung ngoại tệ. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô, tỷ giá là mục tiêu nhất quán trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để bổ sung nguồn cung cho thị trường. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á. Ảnh: Đỗ Tâm

Tiếp tục bán ngoại tệ khi cần thiết

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Phạm Chí Quang cho biết, từ đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã bán ngoại tệ can thiệp để bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, cũng như duy trì thanh khoản VND, bình ổn mặt bằng lãi suất VND, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, khi điều kiện thị trường thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước đã mua lượng lớn ngoại tệ để dự trữ ngoại hối. Khi thị trường diễn biến bất lợi, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán ngoại tệ để bình ổn thị trường. Trong đợt biến động tỷ giá giữa tháng 6-2022, ước tính hơn 10 tỷ USD được bán ra, giúp các ngân hàng thương mại cung ứng cho nền kinh tế.

Hiện nay, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 1,7% so với cuối năm 2021. Cách đây khoảng một tuần, tỷ giá tăng khoảng 70 VND/USD khiến giá USD niêm yết ở các ngân hàng thương mại giao dịch ở mức 23.100 VND/USD (mua vào) - 23.380 VND/USD (bán ra) và duy trì ổn định cho đến phiên cuối của tháng 6. Tuy nhiên, ông Phạm Chí Quang khẳng định, diễn biến này phù hợp với điều kiện thị trường trong, ngoài nước, phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tới 75 điểm cơ bản, mức tăng cao nhất trong vòng 28 năm qua và dự kiến tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, khiến đồng USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền khác. Song, dù áp lực lên tỷ giá rất lớn, dự báo mức độ tăng của tỷ giá không quá lớn do Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách điều hành linh hoạt chủ động, can thiệp khi cần thiết. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ở mức cao; nguồn cung ngoại tệ như kiều hối, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại thặng dư. Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định, dù tỷ giá VND/USD chịu áp lực tăng nhưng dự báo chỉ biến động trong thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng ổn định trở lại.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa. Ảnh: Đỗ Tâm

Tỷ giá dự báo không tăng quá 2%

Dự báo về diễn biến của tỷ giá thời gian tới, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect kỳ vọng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 122,5 tỷ USD vào cuối năm 2022 và tỷ giá VND/USD tăng không quá 2% trong cả năm 2022 do giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng ổn định và nguồn kiều hối dồi dào đóng góp vào thị trường ngoại hối.

Còn theo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), áp lực điều hành tỷ giá trong những tháng cuối năm còn rất lớn, diễn biến cán cân thương mại và cung - cầu USD trong nước có thể tạo áp lực lên tỷ giá trong một số thời điểm, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có khả năng can thiệp để cân bằng lại khi cần thiết. VDSC kỳ vọng, VND chỉ mất giá khoảng 2-2,5% trong năm 2022, cao hơn 1% so với kỳ vọng đưa ra đầu năm nay. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi sát động thái của Fed từ nay đến cuối năm.

Giám đốc toàn quốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng HSBC Việt Nam Ngô Đăng Khoa đánh giá, chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được vận động theo hướng linh hoạt, thích ứng với những biến số mới trên thị trường, sẽ giúp xu hướng trong trung và dài hạn của tỷ giá ổn định hơn.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cũng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng ứng phó với áp lực lớn hơn nữa từ những biến động bên ngoài trong thời gian tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ phù hợp, chưa vội thắt chặt ngay, để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và ổn định thị trường. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Về định hướng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thời gian tới, ông Phạm Chí Quang cho hay, ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là mục tiêu nhất quán trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang tăng nhanh. Do đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tỷ giá phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu này, đồng thời hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp điều hành đồng bộ thanh khoản VND để hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá, thị trường ngoại tệ và mặt bằng lãi suất. Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Qua đó góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ phục hồi kinh tế.