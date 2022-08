Sầu riêng Tiền Giang trúng vụ, nhưng cung không đủ cầu

13/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

13/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Ở thời điểm này, do hết vụ nên đa số vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang đã hết trái. Phần lớn vườn cây đặc sản này đang ở giai đoạn xử lý cho cây ra hoa, hay ở giai đoạn trái non. Do khan hàng nên nhiều doanh nghiệp, nhà vựa phải đến các tỉnh Miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên mua trái sầu riêng về để cung ứng cho khách hàng ngoài nước.

Doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang phải đến các tỉnh Miền Đông và Tây Nguyên mua trái sầu riêng về cung ứng cho khách hàng.

Tiền Giang có diện tích vườn cây sầu riêng lớn nhất vùng ĐBSCL với hơn 16.000 ha, cho sản lượng một năm khoảng 298.900 tấn. Ở thời điểm này, trái sầu riêng nghịch vụ giá trên 70.000 đồng/kg nhưng rất hiếm hàng.

Nhà vườn đang "xử lý" cho cây sầu riêng ra hoa để thu hoạch trước Tết cổ truyền.

Ông Ngô Tấn Lâm, nhà vườn cũng là chủ vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Hiện nay ở Miền Tây cây sầu riêng hết vụ, đến tháng 9, 10 (âm lịch) tới Tết mới có. Bây giờ nhà vườn đang đậy gốc, có vườn đã trổ nhụy sớm, thấy trổ nhụy nhiều nên năm nay khả năng trúng mùa.

Hiện nay, tất cả những thương lái ở Miền Tây dồn về Tây Nguyên mua. Giá hiện nay khá tốt, trái sầu riêng đóng thành phẩm loại 1 mua giá từ hơn 50.000 - 60.000 đồng/kg; còn vào vườn mua xô trên 40.000 đồng/kg. Nghe nói đã cho trái sầu riêng đi Trung quốc chính ngạch nhưng đang chờ thủ tục, giấy tờ nên vẫn chưa có xe nào đi được".