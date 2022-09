Siêu thị đồng loạt giảm giá tới 50% dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hàng loạt siêu thị đã tung nhiều chiêu khuyến mãi “khủng”…

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail (đơn vị quản lý vận hành GO!, Big C), cho biết, năm nay toàn hệ thống đại siêu thị GO!, Big C đang triển khai chương trình khuyến mãi “Tự Hào Chào Đại Lễ”, giảm giá đến 50% với hơn 300 sản phẩm. Áp dụng từ ngày 25/8 đến hết ngày 7/9/2022.

Siêu thị đồng loạt giảm giá hàng trăm mặt hàng thiết yếu, tươi sống





Bên cạnh đó, trong dịp này, GO!, Big C cũng áp dụng Chương trình “Tự Hào Hàng Việt” giảm đến 40% các sản phẩm gia dụng, đồ dùng gia đình với các thương hiệu đến từ Việt Nam;

Chương trình “Tiệc Ngon Chào Đại Lễ” với mức khuyến mãi lên đến 35% dành cho các sản phẩm tươi sống, rau củ và giảm giá lên đến 34% đối với các sản phẩm đông lạnh như xúc xích, chả giò, cá viên, giảm tới 48% với các sản phẩm gia vị, 27% với các loại thức uống giải khát;

Còn có Chương trình “Thêm Dinh Dưỡng Chào Đại Lễ”, ưu đãi lên đến 22% đối với sữa và các sản phẩm làm từ sữa;

Và Chương trình “Thêm Quà Chào Đại Lễ” giảm giá đến 27% dành cho các sản phẩm tẩy rửa, giảm đến 35% các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Bà Vân cho biết, dịp này, không chỉ là nhiều ưu đãi mua sắm, mà người tiêu dùng sẽ được hòa mình vào không khí Lễ Quốc khánh 2/9, khi các siêu thị GO! / Big C sẽ dùng hàng hóa đang bày bán để trang trí bắt mắt, thành hình lá cờ tổ quốc, hình trái tim, hình biểu tượng 2/9…

Tương tự, WinCommerce (đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+) cũng cho biết, chương trình khuyến mại chào mừng lễ 2/9 đang áp dụng cho hàng trăm mặt hàng, với mức giảm giá lên đến 40%.

Dịp này, WinMart/WinMart+ cũng ra mắt chương trình Hàng Tươi - Giá Tốt với 4 sản phẩm chủ đạo giá rất tốt như: Gạo tẻ trắng Ngọc Nương 750g giá 10.000đ/túi; Táo Braeburn NewZealand giá 49.900 đ/kg; MeatDeli - Thịt heo xay chuẩn ngon (S) giá 99.900 đ/kg; O'lala trứng gà sạch giá 29.500đ/hộp…

Đại diện hệ thống này cho rằng, đây là cơ hội để khách hàng mua sắm tại WinMart/WinMart+ trên toàn quốc có thể lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình,...với giá tốt.

Mức giảm tương tự cũng đang được áp dụng tại siêu thị Co.opmart, Emart, Lotte Mart... Giảm nhiều nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống, thiết yếu với mức giảm trung bình từ 20-50%...