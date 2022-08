Sở Y tế Ninh Thuận hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn vụ nữ sinh lớp 12 tử vong vì TNGT

Đủ yếu tố khởi tố vụ án

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã cử điều tra viên, CSGT phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường...

Lý do vì sao ngày 12/7( hơn 2 tuần sau so với ngày xảy ra TNGT), Cơ quan điều Công an TP Phan mới dựng lại hiện trường…, Thượng tá Hà Công Sơn cho biết, thông tin do Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân muốn kiểm chứng nên đề nghị Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm hỗ trợ công tác điều tra ban đầu. Vì thế Cơ quan điều tra đã phối thực nghiệm dựng lại hiện trường, trích xuất camera có sự tham gia của Viện Kiểm sát cùng cấp và các đơn vị liên quan.

Hiện, sự việc đã được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 làm rõ, nên Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm sẽ thông báo khi có kết luận.

Bước đầu, theo thượng tá Hà Công Sơn, xác định tài xế Minh chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn, dẫn tới tai nạn. Còn nữ sinh điều khiển xe đúng quy định.

"Cá nhân tôi cho rằng vụ này đã đủ yếu tố khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật", thượng tá Hà Công Sơn nói.