Tác động từ thuế quan của ông Trump ít nghiêm trọng hơn dự kiến, IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu

Hoạt động xuất nhập khẩu bị tác động ít hơn dự kiến. Ảnh: GI.

IMF hiện dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay. Dù con số này thấp hơn mức 3,3% của năm 2024, nó vẫn cao hơn so với mức 2,8% được dự báo hồi tháng 4 cho năm 2025.

IMF cũng dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt 3,1% vào năm 2026, tăng nhẹ so với mức 3% dự báo 3 tháng trước.

IMF là tổ chức tài chính toàn cầu gồm 191 quốc gia thành viên, với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định hệ thống tài chính toàn cầu và giảm nghèo.

Quyết định của ông Trump hôm 2/4 – mà ông gọi là “Ngày Giải phóng” – áp thuế từ 10% trở lên đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia trên thế giới từng được cho là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn đến tăng trưởng toàn cầu.

Tuy nhiên, thiệt hại đã được hạn chế - theo IMF, một phần vì nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã tranh thủ nhập hàng trước khi thuế có hiệu lực, và phần khác vì ông Trump sau đó đã đình chỉ một số mức thuế lớn nhất (bao gồm thuế suất 145% đối với hàng hóa Trung Quốc).

“Việc căng thẳng thương mại giảm nhẹ, dù mong manh nhưng đã góp phần giúp nền kinh tế toàn cầu duy trì khả năng chống chịu đến thời điểm hiện tại” - chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, ông Pierre-Olivier Gourinchas phát biểu trong phần chuẩn bị cho buổi công bố dự báo mới hôm 31/7.

“Sự kiên cường này là điều đáng mừng, nhưng cũng rất mong manh. Dù cú sốc thương mại có thể không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, nhưng nó vẫn là một cú sốc đáng kể, và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nó đang làm tổn thương kinh tế toàn cầu”.

Từ tháng Mười đến tháng Sáu, các mức thuế quan đã mang về 108 tỷ USD cho ngân khố Mỹ - gần gấp đôi mức 55,6 tỷ USD của cùng kỳ năm tài chính trước.

Mức tăng trưởng toàn cầu khoảng 3% hiện nay vẫn thấp hơn mức trung bình trước đại dịch, và kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng nhanh hơn nếu không có các cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng.

IMF cũng nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 1,9% trong năm nay và 2% vào năm 2026, khi gói cắt giảm thuế lớn mà ông Trump ký vào ngày 4/7 dự kiến sẽ tạo ra “cú hích trong ngắn hạn”.

Kinh tế Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – được dự báo sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, một mức nâng đáng kể so với con số 4% được đưa ra hồi tháng Tư. Nguyên nhân là do mức thuế của Mỹ thấp hơn kỳ vọng và chính phủ Trung Quốc tăng chi tiêu.

Khu vực đồng euro gồm 20 quốc gia thành viên được dự đoán sẽ tăng trưởng 1%, cao hơn mức 0,8% dự báo trước đó. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này đến từ sự bùng nổ xuất khẩu dược phẩm từ Ireland – các lô hàng đã được đẩy mạnh trước thời điểm các mức thuế mới của ông Trump đối với dược phẩm có hiệu lực.

Nhật Bản vẫn đang vật lộn trong tình trạng tăng trưởng chậm, với mức tăng trưởng dự kiến chỉ đạt 0,7% trong năm nay và 0,5% trong năm sau.

Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức dự báo tăng 6,4% trong cả năm nay và năm sau.

Ông Trump đã gây sức ép buộc 2 đối tác lớn là Nhật Bản và Liên minh châu Âu chấp nhận mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của họ. Hôm 1/8, trước thời hạn chót về đàm phán thuế do ông đặt ra, ông Trump đã thông báo mức thuế đối ứng đến hàng chục quốc gia trên thế giới.

Chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump đang làm chao đảo thương mại toàn cầu. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu (tính theo khối lượng) lên 2,6% trong năm nay, so với mức 1,7% dự báo hồi tháng 4. Nguyên nhân là do sự gia tăng đột biến của các lô hàng nhằm tránh thuế. Tuy nhiên, về lâu dài, các mức thuế cao của Mỹ dự kiến sẽ gây tổn hại. IMF hiện chỉ dự báo thương mại toàn cầu tăng 1,9% trong năm tới, giảm so với mức 2,5% đưa ra hồi tháng 4.