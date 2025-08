Giấy chứng nhận xuất xứ - Tấm vé “vàng” hay điểm nghẽn của EVFTA?

Trong suốt 5 năm triển khai EVFTA, hàng triệu tấn nông sản, dệt may, điện tử của Việt Nam đã vượt qua đại dương đến với thị trường có sức mua hàng đầu thế giới. Nhưng trước khi đến tay người tiêu dùng châu Âu, những lô hàng ấy phải “cầm trong tay” một tấm vé đặc biệt: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

C/O - “tấm vé vàng” để bước vào thị trường EU

Theo quy định của EVFTA, để được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu khi xuất hàng sang châu Âu, doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp lệ thông qua C/O. Với những mặt hàng chịu thuế suất từ 8% đến 20%, C/O có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời mở rộng lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ ngoài khối FTA.

Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ riêng trong năm 2024, Việt Nam đã cấp hơn 1,8 triệu C/O ưu đãi – tương đương giá trị xuất khẩu trên 100 tỷ USD. So với năm 2023, con số này tăng 18% về lượng và 28% về giá trị, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định FTA. Đáng chú ý, xuất khẩu sang EU trong cùng năm đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 51,7 tỷ USD – tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh rõ xu hướng tận dụng hiệu quả EVFTA trong thương mại song phương.

Mặc dù tầm quan trọng của C/O đã rõ ràng, nhưng quy trình cấp giấy vẫn đang tồn tại nhiều bất cập. Theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp thuộc EuroCham, có nơi cấp C/O chỉ trong dưới 24 giờ, nhưng cũng có nơi phải chờ tới 7 ngày. Những bất cập này đang làm giảm hiệu quả thực tế và kìm hãm tiềm năng tối đa của hiệp định.

Thực tế thời gian qua, một số doanh nghiệp còn cho biết họ thường xuyên gặp rắc rối vì sự không nhất quán giữa các hướng dẫn của cơ quan cấp C/O, giữa địa phương này với địa phương khác, thậm chí giữa các đơn vị cấp thuộc cùng một hệ thống. Không ít doanh nghiệp nhỏ thiếu bộ phận pháp lý hoặc nhân sự chuyên trách đã lúng túng trong việc đáp ứng đầy đủ quy định về quy tắc xuất xứ – đặc biệt với những mặt hàng có nguyên liệu nhập khẩu từ nước thứ ba.

Hệ quả là hàng hóa dù đạt tiêu chuẩn chất lượng, vẫn có nguy cơ bị từ chối hưởng ưu đãi thuế chỉ vì không có C/O hợp lệ, hoặc bị kiểm tra kéo dài tại cửa khẩu EU – gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp.

Không để “tấm vé vàng” thành rào cản vô hình

Trước thực trạng đó, từ tháng 5/2025, Việt Nam đã bắt đầu triển khai quy trình tập trung hóa cấp C/O, đồng thời hướng tới xây dựng nền tảng kỹ thuật số quốc gia nhằm tự động hóa, minh bạch hóa và rút ngắn thời gian xử lý. Một số doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả tích cực khi nhận được giấy trong chưa đầy 1 ngày.

Tuy nhiên, cải cách này cần được mở rộng và thực thi đồng bộ trên toàn quốc. Việc cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ - mô hình mà nhiều quốc gia EU đã áp dụng được kỳ vọng sẽ là bước đột phá tiếp theo, đặc biệt trong ngành hàng thời vụ cao như thủy sản, dệt may, rau quả. Đồng thời, triển khai đăng ký điện tử, hướng dẫn thống nhất quy tắc mã HS, định giá hải quan cũng là yêu cầu cấp thiết để tránh tình trạng "mỗi nơi một cách hiểu".

Phía EuroCham đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quy tắc xuất xứ và thủ tục cấp C/O chính là rào cản lớn nhất trong quá trình triển khai EVFTA. Tại các hội nghị chính sách gần đây, EuroCham đề xuất Việt Nam cần loại bỏ thêm các rào cản kỹ thuật và phi kỹ thuật, tạo cơ chế tham chiếu chéo rõ ràng giữa các cơ quan chức năng và hỗ trợ doanh nghiệp – nhất là SME – tiếp cận thông tin và thực hiện đúng quy trình.

Trong thông cáo của EuroCham vừa gửi đến báo chí ông Jean-Jacques Bouflet - Phó Chủ tịch EuroCham cũng lưu ý về rủi ro từ sự thiếu rõ ràng của các chính sách liên quan đến hàng hóa “trung chuyển”. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, doanh nghiệp có thể bị đánh giá sai về xuất xứ, từ đó mất quyền hưởng ưu đãi.

EVFTA đã đi được 5 năm, mang lại gần 300 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương chỉ trong giai đoạn 2020- 2025. Đây là một con số ấn tượng. Nhưng để hiệp định tiếp tục phát huy sức mạnh, hệ thống thực thi, đặc biệt là thủ tục chứng nhận xuất xứ phải theo kịp tốc độ hội nhập.

Nếu không kịp cải cách, tấm vé “vàng” sẽ tiếp tục bị chậm phát hành, khiến doanh nghiệp “lỡ chuyến tàu” đến châu Âu.