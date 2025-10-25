Than Hà Lầm: Chiến lược 'Đặt con người lên hàng đầu' giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Tạo ra nền tảng vững chắc từ công nghệ làm giảm gánh nặng cho người thợ lò

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Than Hà Lầm ghi nhận những con số ấn tượng. Sản lượng than khai thác hầm lò đạt 79,8% kế hoạch năm, tăng trưởng mạnh mẽ 115% so với cùng kỳ năm trước. Mét lò đào mới đạt 74,5% kế hoạch, vượt 105% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, hoàn thành tới 200% so với mục tiêu cả năm đã đề ra.

Thành quả kinh doanh vượt trội này đã trực tiếp tạo ra nguồn lực dồi dào để cải thiện đời sống CBCNV. Theo ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty, thu nhập bình quân của toàn công ty đã đạt 20,070,000 đồng/người/tháng (đạt 100,6% kế hoạch). Đáng chú ý, thu nhập bình quân của lực lượng thợ lò, những người trực tiếp làm ra than tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trên 24,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty than Hà Lầm xuống lò kiểm tra công tác sản xuất.

Ông Toản nhấn mạnh: “Đối với Công ty Than Hà Lầm, lợi nhuận không chỉ là con số trên báo cáo tài chính, mà còn là nguồn vốn để tái đầu tư cho con người. Chúng tôi luôn xác định thu nhập phải ở mức cao và ổn định mới có thể giữ chân được thợ mỏ giỏi. Việc đạt 200% kế hoạch lợi nhuận cho phép chúng tôi chủ động và mạnh tay hơn trong các chính sách phúc lợi, đảm bảo mọi chế độ được thực hiện kịp thời, đầy đủ và ngày càng nâng cao.”

Nhận thức rõ tính chất nặng nhọc và nguy hiểm của nghề mỏ hầm lò, Than Hà Lầm đã biến việc đầu tư công nghệ hiện đại thành một giải pháp căn cơ để vừa nâng cao năng suất, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn và giảm thiểu sức lao động cho người công nhân.

Hiện tại, Công ty đang vận hành hiệu quả hai lò chợ cơ giới hóa, với công suất lần lượt là 1,2 triệu tấn/năm và 600 nghìn tấn/năm. Việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ đã giúp tăng năng suất lao động lên nhiều lần, đồng thời đưa người thợ mỏ ra khỏi những vị trí công việc nặng nhọc và nguy hiểm nhất.

Máy khấu than trong gương lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 1,2 triệu tấn trên năm tại công ty than Hà Lầm.

Anh Bùi Văn Huỳnh, công nhân tại công trường Kiến thiết cơ bản 1, với gần 20 năm gắn bó với nghề mỏ, chia sẻ niềm vui: “Trước đây, công việc rất vất vả, làm hoàn toàn bằng thủ công. Giờ đây, Công ty đã đầu tư máy móc hiện đại, đặc biệt là lò chợ cơ giới hóa, giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều sức lao động, đỡ nhọc hơn mà sản lượng lại cao hơn, thu nhập nhờ đó cũng ổn định và tăng trưởng. Công nghệ hiện đại chính là động lực để tôi và nhiều anh em khác yên tâm gắn bó với nghề mỏ.”

Điều này cho thấy, triết lý phát triển của Than Hà Lầm không chỉ dừng lại ở việc trả lương cao mà còn là tạo ra một môi trường làm việc ngày càng ít rủi ro và thân thiện với sức khỏe người lao động.

Phát triển bền vững với phương châm “Đặt con người lên hàng đầu”

Vấn đề được Công ty Than Hà Lầm đặc biệt quan tâm là chỗ ở cho công nhân, nhất là công nhân độc thân và công nhân ở tỉnh ngoài.

“Chúng tôi hiểu rằng, ‘an cư lạc nghiệp’ là điều kiện tiên quyết. Nếu người lao động không có chỗ ở ổn định, họ khó lòng chuyên tâm sản xuất,” ông Toản cho biết.

Vì lẽ đó, Công ty đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng một tòa nhà 15 tầng mới tại khu Y tế phường Hà Lầm, đồng thời tiến hành sửa chữa, nâng cấp toàn bộ tòa nhà 5 tầng hiện tại. Dự án này nhằm mục tiêu đảm bảo đầy đủ chỗ ở tập thể khang trang, sạch đẹp cho CBCNV, giúp họ yên tâm công tác.

Trung tâm điều hành sản xuất +75 công ty than Hà Lầm.

Một trong những khía cạnh phúc lợi được nhân hóa và chạm đến cảm xúc nhất là bữa ăn của người thợ lò. Tại Phân xưởng Đời sống, các nhân viên nấu ăn đang làm việc bằng tất cả sự cảm thông và trách nhiệm.

Bà Lê Thị Dung, công nhân nấu ăn với 16 năm gắn bó tại Công ty, chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc: "Chồng em là thợ mỏ, em cũng có em rể đều làm nghề mỏ. Khi nhìn chồng mình lên khỏi lò, nhìn thấy anh em thợ mỏ đen nhẻm, mình mới thấy rất thương. Mình chỉ nhận ra chồng mình qua hàm răng và dáng người thôi, chứ khuôn mặt đen rồi thì không nhìn thấy gì đâu".

Chính sự thấu hiểu đó đã biến công việc nấu ăn thành sứ mệnh: "Em cố gắng hết cái tâm của mình, đặt cái tình cảm của mình, mình nấu bữa cơm cho các anh ấy, cũng như cho chồng mình, cho em mình, làm sao là vừa vui vẻ, vừa đảm bảo sức khỏe để tái tạo được sức lao động".

Công ty cung cấp chế độ ăn uống rất đa dạng, không chỉ là bữa ăn ca chính. Theo bà Dung, ngoài bữa cơm chính của công nhân, đơn vị còn phục vụ nhiều bữa khác như: cơm ca lò cho công nhân ca 1, sau đó là cơm giữa ca (chuyển vào lò khoảng 10-12 giờ trưa). Đặc biệt, sau giờ làm việc vất vả, các anh em còn được phục vụ chè buổi chiều (chè/nước ngọt) để hồi phục năng lượng. Thậm chí, công nhân làm ngoài trời vào những ngày nắng nóng còn được phục vụ chè đỗ đen và nước chanh theo luân phiên. Bà Dung khẳng định: "Lãnh đạo công ty đã rất quan tâm đến đời sống của anh chị em rồi."

Các công nhân hầm lò tập trung nghe kế hoạch phân công sản xuất tại phân xưởng trước mỗi ca khai thác.

Công tác tri ân cũng được Công ty triển khai sâu sắc. Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn lao động, duy trì truyền thống tương thân tương ái.

Anh Bùi Văn Huỳnh bày tỏ: “Chúng tôi thấy được sự quan tâm rất lớn từ Công ty. Từ việc đầu tư máy móc hiện đại, thu nhập cao, đến việc Công ty đảm bảo chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sau giờ làm. Tất cả những điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mình là một phần quan trọng của tập thể, và đó chính là lý do khiến tôi cùng nhiều đồng nghiệp quyết tâm gắn bó lâu dài, cống hiến hết mình cho Công ty Than Hà Lầm.”

Với những kết quả đã đạt được, Công ty Than Hà Lầm đang tạo ra một mô hình phát triển bền vững: lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nền tảng, lấy đầu tư công nghệ làm đòn bẩy và lấy sự chăm sóc toàn diện cho người lao động làm mục tiêu cuối cùng.

Trong Quý IV, Công ty tiếp tục tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất kinh doanh cho năm 2026. Mục tiêu xuyên suốt vẫn là duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiếp tục nâng cao thu nhập, chất lượng sống cho CBCNV.

Công ty Than Hà Lầm đã chứng minh rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, việc đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển sẽ luôn mang lại những thành quả ngọt ngào và bền vững nhất. Đây không chỉ là thành công của riêng Hà Lầm, mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn ngành than.