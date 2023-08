Thêm sao ngoại chọn Việt Nam làm điểm đến biểu diễn

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Epik High đã sở hữu một lực lượng fan khổng lồ tại châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đến Việt Nam dịp này, các thành viên của Epik High (gồm Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz) đều bày tỏ sự hào hứng và hứa "sẽ mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất từ Worldtour của mình để tặng khán giả Việt".

"Hay fest" mùa 2, bên cạnh Epik High, còn có sự góp mặt của thủ lĩnh boyband huyền thoại Boyzone - ca sĩ Ronan Keating. Đây là lần đầu tiên Ronan Keating mang theo cả ban nhạc của mình và trình diễn một chương trình dành riêng cho khán giả Việt Nam - để cùng sống lại những bản hits đỉnh cao của Ronan và Boyzone trong suốt nhiều thập kỷ.

Nếu Epik High là "tín ngưỡng" Gen 2 Kpop - đại diện tiêu biểu cho làn sóng Hallyu (làn sóng quảng bá văn hóa Hàn Quốc) thì Ronan Keating là ngôi sao sáng Âu Mỹ từng được ghi vào cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness với 30 lần liên tiếp lọt vào top 10 đĩa đơn của Anh.

Ngôi sao Ronan Keating của ban nhạc Boyzone sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong chương trình “Hay fest” mùa 2 (Ảnh do BTC cung cấp)





Cùng biểu diễn trên sân khấu với sao ngoại là nữ rapper Việt Nam - Suboi, Justatee cùng các đại diện cho các thể loại âm nhạc khác nhau từ Ballad, Pop, Rock, Rap đến Indie như Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band.

Khởi phát từ khát khao mang những ký ức âm nhạc thời thanh xuân trở lại với khán giả Việt thuộc thế hệ 8X - 9X, "Hay fest" ra đời vào năm 2022 với bước đi đầu tiên mang tên "Thanh xuân rực rỡ". Sự xuất hiện của 4 boyband huyền thoại Âu - Mỹ là The Moffatts, 911, A1, Blue... trình diễn cùng 21 nghệ sĩ, nhóm nhạc tài năng của âm nhạc Việt đương đại, đã để lại dấu ấn và kỷ niệm đẹp cho hơn 10.000 khán giả cùng ban tổ chức "Hay Fest" mùa 1.

Khi Charlie Puth có đêm diễn tuyệt vời tại đại nhạc hội "8Wonder" (Nha Trang), công chúng lại mong đợi nhiều gương mặt ngôi sao khác sẽ xuất hiện. Trên các diễn đàn, một loạt danh sách giọng ca được cư dân mạng đề xuất ban tổ chức đại nhạc hội "8 Wonder" cân nhắc cho những mùa tới. Đó là Taylor Swift, Beyonce, Adele, Justin Bieber, The Weeknd, Coldplay, Maroon5, Billie Eilish hay G-Dragon, BlackPink, BTS (sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự); hay cũng có thể là Ariana Grande trở lại Việt Nam sau sô diễn hụt vào năm 2017.

Theo những người trong cuộc, sân khấu ca nhạc Việt đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các sao ngoại. Minh chứng là "Hay fest" mùa 2 với nhiều sao ngoại đang chờ ngày khai màn. Do vậy sau thành công mỹ mãn của "8 Wonder" mùa 1, hoàn toàn có thể kỳ vọng "8 Wonder" sẽ trở lại vào mùa sau và sẽ trở thành đại nhạc hội thường niên. Sẽ càng hấp dẫn hơn nữa nếu mỗi mùa của "8 Wonder" có sự góp mặt của một ngôi sao tầm cỡ có nhiều bản hit quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Theo Người Lao động