Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm

Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu (Tổng công ty Lương thực miền Nam)

Giá lúa tại Hậu Giang cũng có sự biến động như: IR 50404 là 6.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 18 là 7.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; riêng RVT là 7.800 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Tại Cần Thơ, giá lúa vẫn có sự ổn định, như: lúa Jasmine ở mức 7.100 đồng/kg, OM 4218 là 6.700 đồng/kg, IR 50404 là 6.400 đồng/kg.

Tương tự tại Kiên Giang, giá lúa IR 40404 vẫn ở mức 6.500 đồng/kg, OM 5451 là 6.800 đồng/kg. Lúa IR 50404 tại Đồng Tháp là 6.400 đồng/kg.

Tại An Giang, lúa Nàng hoa 9 đang được thương lái thu mua ở mức 5.600 - 5.800 đồng/kg; OM 18 từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; IR 50404 ở mức từ 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức từ 5.500 - 5.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; nếp tươi Long An từ 6.100 - 6.300 đồng/kg; nếp An Giang khô từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá lúa tại Bến Tre tuần qua tiếp tục ghi nhận sự ổn định như: OM 5451 là 5.800 đồng/kg, OM4218 là 5.800 đồng/kg, OM 6976 ở giá 5.900 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.700 đồng/kg.

Hiện các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh gieo cấy vụ Thu Đông cho đúng thời vụ. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương khi bố trí thời vụ cho lúa thu Đông cần lưu ý đến thời điểm xuống giống chính vụ lúa Đông Xuân 2022 - 2023. Theo đó, các địa phương chú ý kết thúc xuống giống lúa Thu Đông vào ngày 20/8, tối đa là 30/8/2022.

Ngành trồng trọt cũng khuyến cáo sử dụng những giống lúa cho vụ Thu Đông cần lưu ý về tính chống chịu với rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá, bệnh cháy lá, cháy bìa lá và giống có độ cứng cây để hạn chế đổ ngã; giống lúa chủ lực xuất khẩu gồm OM5451, OM6976, OM18, OM7347, OM4900...

Về xuất khẩu, tuần qua giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 390 - 393 USD/tấn. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo đang giảm dần do chất lượng của vụ thu hoạch này chỉ ngang bằng với gạo Thái Lan và Ấn Độ, vốn có mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên, giá có khả năng sẽ không giảm thêm vì nhu cầu toàn cầu vẫn mạnh, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch Hè Thu ở tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm.

Cùng chung xu hướng giảm dần của giá gạo xuất khẩu Việt Nam, xuất khẩu gạo của Ấn Độ cũng giảm trong tuần qua, do nhu cầu tiêu thụ thấp hơn. Trong khi đó, giá gạo nội địa ở nước láng giềng Bangladesh tăng trở lại sau khi chính phủ nước này tăng giá nhiên liệu làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Một nhà xuất khẩu gạo có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: "Nhu cầu tiêu thụ gạo suy yếu trong tuần này. Những khách hàng châu Phi không tích cực tham gia thị trường".

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo ở mức từ 360 - 366 USD/tấn, giảm so với mức từ 364 - 370 USD/tấn của tuần trước đó. Tuy vậy, những lo ngại dai dẳng về sản lượng gạo sẽ bị ảnh hưởng do lượng mưa thấp hơn đã hạn chế đà giảm giá.

Kế hoạch nhập khẩu gạo của Bangladesh gặp trở ngại khi nước này chỉ mua 15.500 tấn trong tháng 7/2022, sau khi chính phủ cho phép các thương nhân tư nhân nhập khẩu gần 1 triệu tấn gạo sau khi giảm thuế từ 62,5% xuống 25%.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại với giá xuất khẩu gạo Việt Nam và Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 420 - 428 USD/tấn. Các thương nhân nước này cho biết, nhu cầu quốc tế và trong nước tăng dần đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tăng, mặc dù không có thỏa thuận lớn nào đạt được.