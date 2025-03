Thịt nướng, xiên que, đồ ăn nhanh quanh trường học vào vòng ngắm kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày càng phổ biến với các hình thức đa dạng, đặc biệt tại các thành phố lớn, trong đó có TP. Hà Nội - nơi tập trung nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các món ăn rất đa dạng như: thịt nướng, xiên que, đồ ăn nhanh… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các quán hàng này bên cạnh tính tiện dụng, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm do điều kiện bảo quản, chế biến chưa đảm bảo, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, cũng như nguy cơ nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dầu mỡ chiên rán thực phẩm, đặc biệt đối với các mặt hàng thịt nướng, xiên que, đồ ăn nhanh… tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thức ăn xung quanh trường học.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho chủ cơ sở, người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Tuyên truyền cho người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh tiểu học, trung học cơ sở lựa chọn quán ăn sạch sẽ, ưu tiên những nơi có khu vực nướng sạch, nhân viên dùng bao tay, tránh các hàng quán có xiên nướng màu sắc bất thường, mùi hôi, hoặc dầu chiên đen sậm, nhiều cặn, hạn chế ăn tại các khu vực bụi bặm, nơi có nhiều xe cộ, khói bụi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công điện số 44/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm, Chỉ thị số 38 về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, Công văn số 271 về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thức ăn đường phố và quà vặt thường được chế biến sẵn hoặc chế biến ngay tại chỗ, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi. Các món ăn đường phố và quà vặt rất đa dạng như: Xiên nướng, bánh tráng trộn, bắp xào, trà sữa, chè, cá viên chiên, phá lấu…

Bên cạnh tính tiện dụng, thực phẩm đường phố cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là các hàng quán không đảm bảo quy chuẩn vệ sinh.

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe như: Ngộ độc thực phẩm; nhiễm khuẩn đường ruột dẫn đến rối loạn tiêu hóa kéo dài; hay tích tụ độc tố lâu dài dễ tạo ra các chất gây ung thư.

Hiện nay, quy định về mức phạt vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố và dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm tại Việt Nam được nêu trong Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (ban hành ngày 4/9/2018), và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.