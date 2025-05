Phát hiện số lượng lớn tim lợn, đuôi bò, chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Thái Bình

Theo đó, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Văn bản số 2048/UBND-KTGTXD ngày 15/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Văn bản số 11/CCQLTT-NVTH ngày 22/4/2025 của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Bình chỉ đạo toàn lực lượng tập trung kiểm tra thị trường tháng cao điểm vì an toàn thực phẩm năm 2025, Đội QLTT số 2 - Chi cục QLTT tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an Phường Hoàng Diệu tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh H.V.T, địa chỉ: Tổ 12, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình do ông H.V.T làm chủ.

Đội QLTT số 2 phát hiện số lượng lớn tim lợn, đuôi bò, chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc của 1 hộ kinh doanh tại Thái Bình, sau đó buộc tiêu huỷ số hàng này. Ảnh: Chi cục QLTT Thái Bình.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh có trên 3 tạ thực phẩm đông lạnh gồm: 200 kg tim lợn, 80 kg đuôi bò, 45kg chân gà… Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh là ông H.V.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Trị giá hàng hóa vi phạm: 19.550.000 đồng.

Đội trưởng Đội QLTT số 2 sau đó đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh H.V.T số tiền 12 triệu đồng, buộc hộ kinh doanh tiêu huỷ toàn bộ số hàng vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Chi cục QLTT tỉnh Thái Bình cho biết, trong tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 15/5-15/6, Đội QLTT số 2 tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi cục QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm…gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng; kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe của người dân.