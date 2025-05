Thủ tướng yêu cầu Thái Bình nghiên cứu lấn biển để phát triển công nghiệp, xây dựng sân bay, cảng biển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình nghiên cứu các phương án lấn biển để phát triển công nghiệp, xây dựng sân bay, cảng biển. Ảnh: T.Đạt

Thủ tướng yêu cầu Thái Bình nghiên cứu lấn biển để phát triển kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình cần chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Kích hoạt mọi nguồn lực, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Phát triển hạ tầng trong đó có hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, khai thác tốt những mặt hàng có thế mạnh, nhất là đặc sản địa phương; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng, xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì, sản phẩm; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tập trung đầu tư cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối tỉnh Thái Bình với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền Trung, thông qua thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh kết nối với Trung Quốc. Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thái Bình nghiên cứu các phương án lấn biển để phát triển công nghiệp, xây dựng sân bay, cảng biển…. Đối với các vùng đất nông nghiệp có sẵn thì tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 12/5. Ảnh: T.Đạt

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thái Bình tập trung thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm truyền thống và chuỗi cung ứng.



Tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình trong năm 2026; hoàn thành Dự án Bệnh viên đa khoa 1.500 giường trong 02 năm từ khi khởi công.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, tình trạng khiếu kiện đông người...