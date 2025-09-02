Thợ máy sốc khi kiểm tra chiếc Tesla đã đi hơn 400.000 km: 'Xe vẫn mượt như ngày đầu tiên xuất xưởng'

Mẫu xe điện Tesla Model 3. Ảnh: Tesla

Theo trang Teslarati, chủ nhân chiếc Model 3 sản xuất năm 2021 đã mang xe đến cho thợ sửa Edi Gutmanis kiểm tra. Ông Gutmanis phát hiện các cao su giá đỡ động cơ đã bị mòn. Tuy nhiên, điều khiến ông bất ngờ là pin và động cơ hoàn toàn không gặp vấn đề, dù xe đã lăn bánh hơn 400.000 km.

“Chiếc xe chạy vẫn mượt mà như ngày đầu tiên rời đại lý”, ông Gutmanis nói.

Đây là tin cực kỳ tích cực với những người đang sở hữu Tesla hoặc cân nhắc mua xe điện. Nhiều khách hàng thường lo ngại tuổi thọ pin, sợ rằng xe điện không thể dùng bền lâu như xe xăng.

Tuy vậy, các nghiên cứu cho thấy độ bền của pin xe điện đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Theo phân tích của Geotab, tốc độ suy giảm pin trung bình hiện vào khoảng 1,8% mỗi năm, giảm từ mức 2,3% năm 2019. Với tốc độ này, Geotab ước tính phần lớn pin xe điện có thể dùng tới 20 năm.

Đặc biệt với Tesla, thông tin này mang lại sự an tâm khi hãng đang đối mặt nhiều thách thức: từ việc đóng cửa một số trạm sạc Supercharger, doanh số suy giảm, đến các lo ngại về an toàn của tính năng Autopilot.

Tuy nhiên, độ bền của chiếc Model 3 này cho thấy Tesla vẫn có thể mang đến một chiếc xe thân thiện với môi trường và đủ sức bền trên đường dài.

Điều này khiến cộng đồng mạng khá ấn tượng. Người dùng Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) viết trên X: “Những người hoài nghi về xe điện cần nhìn thấy những con số như thế này".

Một người khác, Ben Farmer (@B19farmer), cũng chia sẻ: “Thật hứa hẹn cho chiếc Model 3 đời 2020 của tôi đã chạy 280.000 km".