Nhiều nước thu hồi, điều tra mì Indomie vì chứa chất cấm

Mì ăn liền Indomie cũng được bán tại nhiều siêu thị ở Việt Nam. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Theo CNN, Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC) mới đây tuyên bố đang điều tra Indomie, nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng đến từ Indonesia.

Trước đó, loại mì này đã bị thu hồi tại thị trường Malaysia và Đài Loan do cơ quan y tế phát hiện chất ethylene oxide có khả năng gây ung thư trong hương vị gà đặc biệt.

NAFDAC cho biết sẽ phân tích các mẫu sản phẩm lẫn gia vị của Indomie, đồng thời xem xét kỹ lưỡng các nhãn hiệu mì ăn liền khác bán tại Nigeria.

Cơ quan quản lý Nigeria cho biết mì Indomie phân phối trong nước đang được sản xuất bởi doanh nghiệp địa phương. Trên thực tế loại mì Indomie hương vị gà đặc biệt đến nay chưa xuất hiện tại thị trường này.

Tổng giám đốc NAFDAC Mojisola Christianah Adeyeye mới đây cũng nhấn mạnh mặt hàng mì nằm trong danh sách cấm nhập khẩu của chính phủ Liên bang Nigeria.

Trước hàng loạt lùm xùm, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Indomie là Indofoods khẳng định mì ăn liền của hãng an toàn.

“Tất cả mì ăn liền do Indofoods sản xuất tại Indonesia đều được chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ Tiêu chuẩn Codex cho mì ăn liền và các tiêu chuẩn do Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Indonesia (BPOM) đặt ra”, đại diện nhà sản xuất lên tiếng.

Ethylene oxide là loại khí không màu, không mùi được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế và gia vị. Trong một báo cáo, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết loại khí này có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia tuần trước cũng thông báo các sản phẩm có sẵn ở nước này “an toàn để sử dụng vì đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn” mặc dù xuất hiện dấu vết của ethylene oxide.

Nigeria là một trong những thị trường mì ăn liền lớn nhất thế giới. Theo Indofoods, Indomie hiện là thương hiệu dẫn đầu thị trường mì ăn liền ở Nigeria.

Gã khổng lồ thực phẩm đến từ Indonesia cũng cho biết mì Indomie đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông. Tại Việt Nam, Indomie cũng là loại mì ăn liền tương đối phổ biến, đặc biệt với giới trẻ.





