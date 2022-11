Thủ tướng đánh giá cao TP.HCM phục hồi sau dịch

Chiều 27-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP.HCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết TP.HCM là một địa bàn chiến lược.

"Chúng tôi thấy ngạc nhiên trước sự phục hồi của TP.HCM sau khi trải qua đợt đại dịch COVID-19, bị bào mòn như thế. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét.

Thủ tướng khảo sát một số công trình trọng điểm ở TP.HCM sáng 27-11

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 17,3% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,5 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỉ USD, tăng 10% so cùng kỳ.

Thu ngân sách ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ; bằng gần 1/3 tổng thu ngân sách cả nước. Điều này càng cho thấy vai trò đầu tàu của TP.HCM. Thành phố đã truyền cảm hứng cho sự phát triển chung.

Ngoài ra, TP HCM cũng kiểm soát tốt tình hình an ninh. Hoạt động đối ngoại hoàn thành tốt, các vị khách quý đến Việt Nam cũng đều tranh thủ ghé thăm TP.HCM.

"11 tháng vừa qua, TP.HCM đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế tốt" - Thủ tướng đánh giá.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng nhìn nhận TP.HCM còn đối diện với nhiều khó khăn, như tình hình những tháng gần đây về thị trường bất động sản, chứng khoán...

Theo Thủ tướng Chính phủ, có rất nhiều việc cần phải làm nhưng TP.HCM nên chọn những việc trọng tâm, trọng điểm làm trước như đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ cho doanh nghiệp...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thị sát 2 công trình lớn tại TP.HCM gồm Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc Dự án cải thiện môi trường nước (huyện Bình Chánh) và Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Theo Lao động