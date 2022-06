Thực phẩm có thể làm chậm quá trình lão hóa

23/06/2022 6:00 AM (GMT+7)

Theo Eat This, Not That, ngoài việc tập thể dục, thay đổi lối sống lành mạnh, những gì bạn ăn cũng ảnh hưởng đến quá trình lão hóa.

Dù bạn đang ở độ tuổi nào, dưới đây là những thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, để mang lại lợi ích và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa của bạn.





Quả bơ

Quả bơ là một nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Vitamin E cũng có chức năng như một chất chống oxy hóa và có thể hỗ trợ sức khỏe làn da và giảm viêm.

Vitamin E trong bơ cũng giúp ích cho da, móng tay và tóc. Các axit béo có trong quả bơ giúp nuôi dưỡng cơ thể với chất béo và khoáng chất cần thiết để duy trì lượng dầu khỏe mạnh.

Mặt khác, loại quả này còn có khả năng giảm huyết áp, giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa, giảm cholesterol "xấu" (LDL) và bảo vệ tim của bạn.

Cải xoong

Cải xoong chứa nhiều beta carotene, gấp bốn lần so với một quả táo và 238% liều lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày. Những hợp chất này giúp giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro, người sáng lập Real Nutrition, cho biết: “Cải xoong chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng. Nó hoạt động như một chất khử trùng da và giúp tăng lưu lượng khoáng chất đến các tế bào trong da. Về cơ bản, điều này làm tăng oxy cho da và ngăn ngừa lão hóa."

Mặt khác, cải xoong chứa nhiều vitamin A và C, cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do. Cải xoong cũng rất giàu canxi, giúp giữ cho xương của bạn chắc khỏe khi bạn già đi.

Ớt đỏ rất giàu vitamin C. Ảnh: NHẬT LINH

Ớt đỏ

Ớt đỏ rất giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid.Amy Shapiro cho biết: “Carotenoids tạo cho ớt có màu vàng đỏ và chống viêm nhiễm, đồng thời giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các yếu tố môi trường."



Quả mọng

Chuyên gia dinh dưỡng Sydney Greene, có trụ sở tại Thành phố New York, Sydney Greene, cho biết: “Các loại quả mọng là nguồn chất chống oxy hóa mạnh sẽ quét sạch các gốc tự do. Các gốc tự do là một thành phần của lão hóa và có thể góp phần vào những thứ như đốm nắng, nếp nhăn và da khô hoặc xỉn màu."

Chất chống oxy hóa thường được biết đến là có siêu năng lực "chống lão hóa". Các phân tử và vitamin này bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, bằng cách phản ứng với các gốc tự do. Điều này ngăn cản các gốc tự do phản ứng với các phân tử và tế bào có lợi khác.

Các loại quả mọng khác nhau chứa các loại chất chống oxy hóa khác nhau. Tuy nhiên, quả việt quất là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp chất chống oxy hóa lành mạnh.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E giúp phục hồi tổn thương da. Chất béo giúp giữ ẩm cho da và chống lại các tia UV gây hại từ bên ngoài.

Bên chạn đó, hạnh nhân cũng giàu chất xơ. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2 và thúc đẩy chức năng nhận thức trong cuộc sống sau này, theo Eat This, Not That.