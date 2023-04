Thực phẩm tốt cho sức khỏe những ngày nắng nóng

1. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ những ngày qua thường phát đi thông báo tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận, nắng nóng có thể gây mất nước, say nắng nên mọi người cần chủ động chuẩn bị các vật dụng che chắn cần thiết khi phải hoạt động ngoài trời. Đồng thời, người dân nên bổ sung những thực phẩm có lợi để tăng cường sức khỏe.

Nhiều người ưa chuộng những thực phẩm mát cho ngày nóng

Một buổi trưa nắng gắt, người phụ nữ mặc đồ chống nắng từ đầu đến chân, dừng xe lại bên đường Lê Văn Tao, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An để mua những quả cam và sữa tươi. Chị tên là Huỳnh Thị Huyền My (ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn). Chị My chia sẻ, sau khi chở con đến trường, chị thấy nắng nóng, khó chịu trong người và khát nước nên ghé chợ mua thực phẩm về bổ sung dinh dưỡng cho gia đình.

“Tôi ở nhà nhận hàng gia công và đưa rước con đi học. Mỗi ngày, tôi chạy ngoài đường như con thoi. Dù che chắn kỹ lưỡng nhưng nắng nóng vẫn phả vào mặt, người thì nóng bức khó chịu. Mấy ngày trước, con tôi bị sốt siêu vi phải nhập viện nên tôi rất cẩn trọng trong việc lựa chọn các loại thực phẩm dùng hàng ngày. Trước khi con trai xuất viện, bác sĩ cũng căn dặn, mùa nóng thường ra nhiều mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vì vậy, thực phẩm cần dinh dưỡng, đủ các chất: Đạm, béo, đường bột, vitamin và chất khoáng,... Muốn vậy, các bà mẹ nên sử dụng nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi các món ăn để trẻ và mọi người trong gia đình ngon miệng, dễ ăn và đủ dinh dưỡng” - chị My nói.

Cùng suy nghĩ với chị My có chị Lê Thị Ngọc Ánh (ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh). Chị Ánh cho hay, chị ở nhà nội trợ và làm ruộng nên để có thể chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình, chị hay tìm hiểu các chuyên mục dinh dưỡng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. “Là người đam mê nấu ăn, hàng ngày, chồng đi thu mua nông sản, tiếp xúc với nắng nóng thường xuyên nên tôi luôn quan tâm đến việc chế biến các món ăn trong gia đình. Mùa này, tôi chú trọng chọn thực phẩm tươi sống, sạch vì thời tiết nắng nóng, đồ ăn sẽ nhanh bị ôi thiu” - chị Ánh bộc bạch.

Bữa ăn nên chú trọng các món kho, luộc và canh, trong đó ưu tiên rau xanh

Vì lẽ đó nên bữa cơm trong gia đình của chị Ánh những ngày nắng nóng luôn phải có món rau hoặc canh để giải nhiệt, ưu tiên rau theo mùa như rau ngót, bầu, mướp, mồng tơi, cải,... hoặc các món canh chua giúp người ăn cảm thấy dễ chịu,... Chị còn thường nấu những món hấp hoặc luộc để mang lại cảm giác thanh mát khi ăn. Đôi khi có nhu cầu giải khát, chị thường dùng sinh tố hay nước ép trái cây có nguồn gốc từ rau, quả tươi, không những giúp cơ thể giải nhiệt mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao.

Nước ép, sinh tố cũng là một lựa chọn hợp lý cho ngày nóng

2. Muốn bảo vệ sức khỏe và duy trì hiệu quả khi làm việc trong những ngày nắng nóng, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải biết cách ăn uống hợp lý, vừa bảo đảm đủ chất dinh dưỡng, vừa giúp giải nhiệt, góp phần chống nóng. Rau, củ, quả tính mát, thức uống giải nhiệt, món mặn dễ tiêu hóa,... nên được đưa vào thực đơn ngày nóng.

Trời nắng nóng, bà nội trợ nên lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Bên cạnh đó, các bà nội trợ cũng cần lưu ý, với các loại thực phẩm như thịt, tôm, cá,... khi mua về nên rửa sạch, đựng từng loại bằng hộp riêng; rau, quả đều phải cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Theo Chủ tịch Hội Đông y xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc - Phạm Thanh Phong, thời tiết nắng nóng khiến nhiều người chán ăn, khó tiêu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, mọi người nên ăn đủ chất nhưng hạn chế chất béo (vì cung cấp nhiều năng lượng không cần thiết và dễ gây béo phì), tăng cường ăn trái cây và uống nhiều nước. Các món rau được ưa chuộng trong mùa nóng thường là rau muống luộc, rau ngót, dền, mồng tơi nấu canh cua, canh bầu nấu với tôm,... Ngoài ra, bí xanh, dưa chuột,... thanh nhiệt hiệu quả, có thể ăn thay rau xanh và làm đồ giải khát. Cà rốt chứa vitamin A, B tốt cho da, mắt, thần kinh, có thể nấu canh, muối dưa, ép nước uống hoặc xay làm sinh tố. Món gỏi ngó sen, rau muống, dưa chuột, hành tây,... lạ miệng nhưng lại dễ ăn, giúp bồi bổ cơ thể đang mệt mỏi.

Bên cạnh rau xanh thì sử dụng nhiều trái cây cũng là cách lý tưởng giúp cơ thể bù được lượng nước và cung cấp các vitamin cần thiết. Trong mùa này, những loại quả nên ăn là các loại giàu vitamin C và giải nhiệt tốt như cam, quýt, bưởi, chuối, táo, dưa hấu,... Nên hạn chế một số trái cây có hàm lượng đường cao, có tính nóng, không nên ăn nhiều như mít, xoài, vải, nhãn,...

Ông Phong cũng cho rằng, các bà nội trợ đều biết trong những ngày nắng nóng nên hạn chế các món ăn xào, nướng vì dễ gây cảm giác ngán và khó ăn. Lượng thịt có trong mỗi khẩu phần ăn của một người cũng nên giảm bớt. Người nội trợ cũng nên hạn chế các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nhiều chất béo như gà rán, khoai tây chiên, thịt mỡ, xúc xích, đồ hộp, lạp xưởng,...

Ngoài ra, nhu cầu về nước trong những ngày thời tiết oi bức rất lớn, vì vậy, cần bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi đã thoát ra nhằm cân bằng nhiệt độ cơ thể, tránh cảm giác mệt mỏi, căng thẳng không đáng có.

Tùy vào điều kiện gia đình, chúng ta cũng có thể mua hoặc tự tay nấu chè đậu đen, đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, dưỡng nhan,... giải độc, bổ thận, trị mụn nhọt. Sữa chua mát miệng, đẹp da, lại tốt cho hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bột sắn dây; trà xanh; trà tim sen; nước dừa; rau má, la hán quả; mía lao, lá dứa và rễ tranh;... là những loại thức uống thanh mát, giúp thanh lọc cơ thể.

Thời tiết quá nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với người sức khỏe kém. Những thực phẩm nêu trên được xem là những thực phẩm “vàng”, góp phần giúp giải nhiệt cơ thể.





Theo báo Long An