Thuê xe tự lái ngày Tết: Đặt cọc 30 triệu đồng, nhiều người đổi phương án

Dịch vụ cho thuê xe tự lái lại nhộn nhịp

Như hàng năm, dịch vụ cho thuê xe tự lái lại nhộn nhịp hơn trong dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhưng năm nay nhiều cơ sở cho thuê chỉ còn các dòng xe xăng/dầu trong khi ô tô điện hầu như không còn sẵn tính đến thời điểm này.

Giá thuê xe tự lái dịp cận Tết tại Hà Nội hiện đều tăng trên 1 triệu đồng/ngày, thậm chí tăng hơn 2 triệu đồng/ngày tùy loại xe hoặc độ cũ mới, cùng với đó, thời gian thuê trong dịp Tết năm nay cố định 10 ngày do thời gian nghỉ dài hơn mọi năm, rất ít cá nhân/tổ chức cho thuê xe có thời gian ngắn hơn.

Số lượng xe còn khá nhiều nhưng chủ yếu ở các đơn vị có giá thuê quá cao, đặc biệt là dịp cận Tết như hiện nay, một số đơn vị cho thuê xe giá rẻ hoặc uy tín đều gần như đã hết xe do các khách hàng quen thuộc đã chốt cọc sớm từ đầu tháng 1/2025 để tránh giá cao.

Theo anh Trương Đức, chủ đơn vị cho thuê xe ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội), hiện anh chỉ còn duy nhất một chiếc xe sedan 5 chỗ với "giá thuê 10 ngày là 12 triệu đồng", tất cả các ô tô khác đều đã có khách hàng đặt cọc, các xe hết sớm nhất là MPV 7 chỗ phổ thông.

Một số khách hàng bận việc không thuê từ sớm nhưng may mắn tìm được đơn vị nhỏ lẻ có chi phí thuê thấp và còn dòng xe này cho thuê, anh Việt Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết anh mới chốt được xe Mitsubishi Xpander với giá 14 triệu đồng/10 ngày, đây được coi là mức phù hợp trong dịp này.

Ngoài ra, khách đặt xe tự lái năm nay cũng không cần thủ tục quá rườm rà, chỉ cần cọc 1 xe máy chính chủ (hoặc tiền mặt 30 triệu đồng) kèm đăng ký xe, bằng lái xe và đặc biệt là căn cước công dân gắn chip. Trong quá trình lái xe nếu bị phạt nguội hoặc có thuế phí đường bộ sẽ bị tính thêm tiền bổ sung khi trả xe.

Trong khi đó, các đơn vị đều có quy định về quãng đường di chuyển tối đa mỗi ngày, trung bình ở mức 200 - 300 km, di chuyển quá sẽ bị tính thêm phí khoảng vài nghìn đồng mỗi km. Trong trường hợp trả xe quá ngày, khách hàng sẽ phải bù lại chi phí 1 - 2 triệu đồng/ngày cho bên cho thuê xe.

Xu hướng thuê xe năm nay tập trung vào các dòng ô tô điện, với đại diện cho thuê là công ty FGF với đa dạng xe VinFast. Từ đầu tháng 1/2025, hãng này đã cập nhật giá thuê xe điện cho dịp Tết năm nay áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 23/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết.

Giá cho thuê xe điện tự lái của FGF

FGF sở hữu 11 mẫu xe/phiên bản xe VinFast cho khách hàng cho thuê với giá thuê thấp nhất là VF 3 cũng đã là 1,07 triệu đồng/ngày và cao nhất là VF 9 Plus là 2,16 triệu đồng, đáng chú ý có phiên bản VF 7 Plus rất cao với 2,13 triệu/ngày. Tuy nhiên, FGF cũng sớm hết xe cho thuê trước Tết do nhu cầu quá cao của khách hàng hiện nay.

Khảo sát trên một số ứng dụng, trang web cho thuê xe điện có quy mô khác như Mioto, TripX hay Booking hiện cũng đã tăng giá lên cao, trung bình đều khoảng 2 triệu đồng/ngày tùy loại xe, hoặc đã hết xe cho thuê.

Tuy nhiên, một số khách hàng đặt cọc xe sớm trước khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP được áp dụng đang có phần lo lắng do các quy định thắt chặt và mức phạt cao hơn trước đây, ảnh hưởng lớn đến những tài xế còn non kinh nghiệm. Không ít khách đã chọn hướng bỏ cọc xe thuê để chọn phương án khác.

Một trong số các lựa chọn là việc thuê xe có lái sẵn, nhưng cơ bản không thuê dài ngày mà chủ yếu phục vụ việc di chuyển từ Hà Nội về quê hoặc ngược lại sau khi kết thúc nghỉ lễ. Số ít cơ sở cung cấp dịch vụ cho thuê xe có lái ở Hà Nội cũng giới hạn giờ phục vụ hoặc quãng đường hàng ngày với chi phí thuê tăng 30% - 40% so với trước đây, đồng thời các tài xế hầu hết đã kín lịch.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, mọi năm anh thường thuê xe tự lái để về quê ăn Tết, nhưng năm nay thấy tình hình giao thông đông đúc lại mới áp dụng Nghị định 168 với mức phạt tăng cao nên anh đã chuyển hướng đi xe có lái và đặt trước để không bị nhỡ việc.

Anh Hiệp cho biết: "Thay vì thuê xe tự lái về quê ăn Tết thì năm nay tôi đặt lịch với một tài xế taxi cả chiều về và đi cho tiện. Không phải lo lắng việc tiệc tùng ngày Tết cũng như không may vi phạm luật giao thông. Hơi bị động chút về thời gian nhưng cũng tiết kiệm, còn nếu thích đi đâu thì đặt xe dịch vụ vì bây giờ cũng phổ biến".