Tin đồn thất thiệt nguy hại cho nền kinh tế và môi trường đầu tư

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an: Lợi dụng việc Bộ Công an xử lý một số vụ án, các thế lực thù địch, phần tử xấu đã đăng tải, tán phát nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ; mục đích nhằm gây hoang mang dư luận, gây rối loạn, mất an ninh, an toàn thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích, hoạt động bình thường của người dân, nhà đầu tư và DN.

Bộ Công an khẳng định đây là những thông tin giả, thông tin thất thiệt, sai sự thật. Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ và an ninh đầu tư.