Tin hot thị trường ngày 21/8: Biển số ngũ quý trúng đấu giá hơn 21,8 tỷ đồng
P.V (tổng hợp)
21/08/2025 8:00 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 21/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thu hồi và tiêu hủy lô sữa rửa mặt do chứa chất không được công bố; Biển số ngũ quý trúng đấu giá hơn 21,8 tỷ đồng; Mỹ thu hồi khẩn tôm đông lạnh nhập khẩu vì lo nhiễm phóng xạ…
Ngày 20/8, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore do chứa hai chất bảo quản không được công bố trong thành phần sản phẩm.
Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi phát hiện sản phẩm tại Mỹ phẩm Thương Trang (phường Cẩm Thành) chứa hai chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben không được công bố.
Lô hàng bị
thu hồi là sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam
Cleansing, nhãn hiệu Beaumore), tuýp 120g, số HM25. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu
Khang Thịnh (TP HCM) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Cục Dược chỉ
đạo các cửa hàng, nhà thuốc lập tức ngừng bán và sử dụng lô hàng vi phạm, đồng
thời trả về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có nhiệm vụ thu hồi, tiêu hủy
sản phẩm. Riêng Sở Y tế TP HCM sẽ thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Trong phiên
đấu giá ngày 12/8, biển số 99A-999.99 tại Bắc Ninh đã được trả giá thành công
hơn 21,87 tỷ đồng, trở thành một trong những biển số có mức giá cao nhất từ trước
tới nay. Dãy ngũ quý 9 vốn được xem là đẹp và hiếm, thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Trước đó,
nhiều biển số ngũ quý khác cũng từng chốt giá hàng chục tỷ đồng. Tại Hà Nội, biển
số 30K-888.88 đạt hơn 20 tỷ đồng; biển số 51K-999.99 ở TP.HCM từng chạm mốc
21,5 tỷ đồng sau khi đấu lại. Đáng chú ý, biển số 51K-888.88 từng lập kỷ lục
32,34 tỷ đồng, nhưng do bỏ cọc, sau đó chỉ còn 15,265 tỷ đồng. Tương tự, biển số
88A-888.88 từng được trả hơn 21 tỷ đồng, nhưng đến phiên đấu lại ngày 8/8 chỉ
còn 14,88 tỷ đồng. Ngoài ra, một số biển số đặc biệt khác như 30K-555.55
(14,495 tỷ) hay 30K-567.89 (16,57 tỷ) cũng được trả giá cao.
Theo Nghị định
156/2024, hoạt động đấu giá biển số xe đẹp chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025,
với giá khởi điểm 40 triệu đồng cho ôtô và 5 triệu đồng cho xe máy. Sau gần 2
năm triển khai, số tiền thu về ngân sách đã vượt 5.200 tỷ đồng. Dù còn tình trạng
bỏ cọc, cơ quan chức năng khẳng định việc đấu giá công khai, minh bạch vừa đáp ứng
nhu cầu người dân vừa góp phần tăng thu ngân sách.
Tin hot thị trường ngày 21/8: Mỹ thu hồi khẩn tôm đông lạnh nhập khẩu vì lo nhiễm phóng xạ
Cục Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa yêu cầu chuỗi bán lẻ Walmart thu hồi 3 lô
tôm sống đông lạnh nhãn hiệu Great Value, nhập khẩu từ Indonesia, sau khi phát
hiện nguy cơ nhiễm phóng xạ Cesium-137. Các sản phẩm này đã được phân phối tại
13 bang của Mỹ.
Theo AP, FDA phát hiện Cesium-137 trong các container vận chuyển và một mẫu tôm tẩm bột đông lạnh do công ty P.T. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods of Indonesia) chế biến. Mặc dù mức phóng xạ được ghi nhận thấp hơn nhiều so với ngưỡng can thiệp, cơ quan này cho rằng việc loại bỏ sản phẩm tiềm ẩn rủi ro sẽ giúp giảm phơi nhiễm bức xạ mức thấp, vốn có thể ảnh hưởng sức khỏe nếu kéo dài.
Walmart cho
biết đã lập tức tiến hành thu hồi, đồng thời khuyến cáo khách hàng hủy bỏ hoặc
trả lại sản phẩm để được hoàn tiền. Các lô hàng bị ảnh hưởng có hạn sử dụng đến
ngày 15/3/2027.
FDA tiếp tục điều tra nguồn gốc sự cố, trong khi một số chuyên gia, như ông Donald Schaffner thuộc Đại học Rutgers, nhận định rủi ro từ lô tôm bị thu hồi khá thấp. Cesium-137 là sản phẩm phụ của phản ứng hạt nhân, song có thể tồn tại với hàm lượng nhỏ trong đất, không khí và thực phẩm trên toàn cầu.
