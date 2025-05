Tin hot thị trường ngày 27/5: Diễn biến mới liên quan mỹ phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng, Shopee, Lazada bị “gọi tên”

Tin hot thị trường ngày 27/5: Triệt phá hơn 300 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

Ngày 27/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã triệt phá hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP. Lào Cai sử dụng chất cấm để thúc đẩy tăng trưởng, với tổng sản lượng đã bán ra thị trường lên tới hơn 300 tấn.

Theo đó, ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất do ông Lưu Văn Vẽ (trú tại phường Bắc Cường) và ông Tạ Văn Hải (trú tại xã Vạn Hoà) làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng chứa giá đỗ, tổng khối lượng gần 7 tấn, cùng nhiều can dung dịch hóa chất đã pha chế.

Kết quả giám định xác định dung dịch được sử dụng là 6-Benzylaminopurine (6-BAP) – một chất kích thích sinh trưởng thực vật bị cấm dùng trong chế biến thực phẩm do độc tính cao, có thể gây tổn thương gan, thận, phổi, và nguy cơ tử vong nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể.

Hai chủ cơ sở thừa nhận đã sử dụng hóa chất độc hại để ngâm ủ giá đỗ nhằm làm sản phẩm đẹp mã, không mọc rễ và dễ tiêu thụ. Giá đỗ được phân phối rộng rãi tại các chợ dân sinh và cửa hàng rau củ ở Lào Cai và các tỉnh lân cận.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 27/5: Diễn biến mới liên quan mỹ phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng chia sẻ đã dùng sản phẩm kem chống nắng trước khi bán và khuyên khách mua để chống nắng (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngày 27/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến hai sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki có dấu hiệu hàng giả sang Công an tỉnh để điều tra. Các sản phẩm này do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) làm Tổng giám đốc, phân phối.

Cụ thể, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body ghi chỉ số SPF 50 trên nhãn, nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2,4, thấp hơn nhiều so với công bố. Sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật và chứa chất bảo quản 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công bố.

Tổng cộng, 3.840 chai dầu gội và 1.652 hộp kem chống nắng đã được xuất xưởng, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Hiện công ty đã thu hồi một phần sản phẩm trên thị trường.

Trước đó, Đoàn Di Băng từng quảng bá các sản phẩm này trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 27/5: Shopee, Lazada bị yêu cầu gỡ loạt thực phẩm chức năng

Ngày 27/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản yêu cầu hai sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada gỡ bỏ thông tin quảng cáo, ngừng kinh doanh một số sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Qua hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm như Omega 3-6-9 1600mg, Natto Kinase 4000fu, Estroven – Complete Multi – Sympton, Kirkland Glucosamine & Chondroitin, Glucosamine with MSM đang được rao bán trên hai sàn thương mại lớn nói trên nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các công ty quản lý nền tảng thương mại điện tử khẩn trương rà soát, chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố trên hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 30/5.

Người dân được khuyến cáo chỉ mua thực phẩm chức năng từ các đơn vị uy tín, tránh nghe theo quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin hot thị trường ngày 27/5: Phát hiện gần 10.000 đôi tất nghi giả mạo thương hiệu

Ngày 27/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết đã phối hợp kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất tất chân tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) và phát hiện số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu, xuất xứ từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cơ sở bị kiểm tra là Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Sơn Vân Nam, do ông N.P.S. (SN 1976) làm chủ, hoạt động từ năm 2012 với ngành nghề đăng ký đa dạng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vận hành 32 máy dệt công nghiệp, hàng chục công nhân đang phân loại sản phẩm mang nhãn hiệu Uniqlo, Slazenger... theo từng lô chuẩn bị đóng gói.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ngóc ngách chứa tem nhãn, bao bì nghi giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, dữ liệu trên máy dệt còn lưu trữ thiết kế của nhiều thương hiệu khác nhau, cho thấy việc sản xuất hàng hóa vi phạm có hệ thống.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ gần 10.000 đôi tất cùng tem nhãn, nguyên liệu, và niêm phong toàn bộ thiết bị có liên quan. Hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục xác minh, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển Công an TP. Hà Nội xử lý theo quy định pháp luật.