Tin hot thị trường ngày 3/6: Số lượng “khủng” thực phẩm, mỹ phẩm, sữa bột trẻ em không rõ nguồn gốc tiếp tục bị phát hiện

Tin hot thị trường ngày 3/6: Thu giữ hơn hai trăm nghìn sản phẩm vi phạm

Đặc biệt, hơn 28.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc như máy sấy tóc, bàn là, nồi điện, máy giặt mini, kệ để đồ... cũng bị phát hiện. Đại diện doanh nghiệp chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng này.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tin hot thị trường ngày 3/6: 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em vi phạm bị phát hiện

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bốn tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, cũng như không có số giấy tiếp nhận đăng ký hoặc bản công bố sản phẩm theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này, trị giá gần 24,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 3/6: Gần 112 nghìn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Măng tẩm gia vị bị phát hiện không rõ nguồn gốc

Chiều 3/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và thu giữ gần 112.000 gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc xuất xứ trên một xe khách lưu thông qua địa bàn. Số hàng hóa này được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để điều tra, làm rõ vi phạm theo quy định pháp luật. Đây là một trong những vụ việc điển hình trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Người dân được khuyến cáo cần thận trọng khi mua sắm, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, hạn sử dụng và nhãn mác theo quy định. Đồng thời, nếu phát hiện các hành vi vi phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Tin hot thị trường ngày 3/6: Phát hiện 9 con lợn chết trước lò giết mổ tại Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một xe tải chở 9 con lợn đã chết, bốc mùi hôi, đậu trước lò mổ ở phường Đông Lương, TP Đông Hà. Tài xế Đặng Văn Duy (34 tuổi, trú tại thị xã Phong Điền, TP Huế) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn này và khai nhận đã mua từ các xe tải trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Theo ông Nguyễn Trung Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, toàn bộ số lợn chết đã được tiêu hủy theo quy định. Cơ sở giết mổ nơi phát hiện vụ việc hoạt động có thời gian quy định và được kiểm tra thường xuyên. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc và mục đích vận chuyển số lợn chết này.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vận chuyển, tiêu thụ gia súc chết, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, không mua bán, vận chuyển động vật chết, không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.