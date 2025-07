Tin hot thị trường ngày 22/7: Loạt mỹ phẩm của Công ty Minh Khương bị thu hồi do vi phạm

Tin hot thị trường ngày 22/7: Thu hồi 13 lô mỹ phẩm vi phạm của Công ty Minh Khương

Các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Image Skincare do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương thuộc phân khúc giá khá cao.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông tin, thu hồi trên toàn quốc 13 lô mỹ phẩm, trong đó 8 lô có công thức không khớp với hồ sơ công bố. Các sản phẩm này mang nhãn Image và Image Skincare, do công ty Image International Manufacturing, LLC sản xuất; Công ty TNHH thương mại Minh Khương (TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Nhóm thứ hai gồm 5 lô sản phẩm sử dụng các cụm từ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng rằng đây là thuốc. Nhãn phụ của các sản phẩm này có những tuyên bố như "giảm viêm, chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa vi khuẩn", "làm lành tổn thương, chậm quá trình lão hóa" và "kháng khuẩn, đảm bảo tính toàn vẹn hàng rào bảo vệ da".

Các sản phẩm bị thu hồi chủ yếu là các loại sữa rửa mặt, serum dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da khác, như sau: IlumaTM IntenseExfoliating Cleanser (chai 113g); Ageless Total Facial Cleanser (chai 177ml); I-Peel Lightening Lift® Peel Forte (chai 118ml); Image Skincare The Max Serum (chai 30ml); Image Skincare The Max Creme (hộp 48g); Vital C Hydrating Hand And Body Lotion (chai 170g); Image Md Youth Serum (chai 30ml); Clear Cell Salicylic Gel Cleanser (chai 177ml)

Ngoài ra, Cục Dược thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm vi phạm. Cơ quan này cũng quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm từ công ty Minh Khương trong 6 tháng tới.

Tin hot thị trường ngày 22/7: Xử lý nghiêm nếu găm hàng, tăng giá bất hợp lý

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn khẩn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (WIPHA).

Nhiều người dân có tâm lý tích trữ đồ ăn khi có dự báo ảnh hưởng mạnh của mưa bão. Ảnh: TNO

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Chi Cục Quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tình hình thị trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trước, sau mùa mưa bão.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các giai đoạn trước, trong và ngay sau bão đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng,…

Tin hot thị trường ngày 22/7: Chuẩn bị hàng cứu trợ khẩn cấp dự kiến cho khoảng 250.000 người

Để ứng phó với bão số 3, Sở Công Thương TP Hà Nội kêu gọi, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn TP thực hiện dự trữ hàng cứu trợ khẩn cấp dự kiến cho khoảng 250.000 người trong thời gian 7 ngày với định mức cụ thể: Đồ khô ăn liền: 3 gói/người/ ngày; Nước uống: 2 lít/người/ngày; Nến thắp sáng: 1 cốc/người/7ngày; Thực phẩm chế biến: 1 hộp/người/ngày; Sữa uống (hộp giấy): 1 hộp/người/ngày; Gạo ăn: 0,3 kg/người/ngày (số lượng cho khoảng 50.000 người).

Dự kiến hàng dữ trữ với 5.250.000 gói (Mỳ ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô....); 3.500.000 lít nước sạch đóng chai, bình; 1.750.000 hộp thực phẩm chế biến từ thịt và cá (hộp); 1.750.000 hộp sữa uống (hộp giấy); 105.000 kg gạo ăn. Tổng mức vốn thực hiện dự trữ hàng cứu trợ khoảng hơn 122 tỷ đồng.

Đối với dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn TP căn cứ phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch dự trữ của đơn vị chủ động nguồn vốn thực hiện dự trữ, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.