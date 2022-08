TP.HCM đề nghị xử lý triệt để nạn chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

03/08/2022 5:24 AM (GMT+7)

TP.HCM đề nghị xử lý triệt để nạn chèo kéo khách tại Tân Sơn Nhất

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan về tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.