TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vaccine Covid-19

15/06/2022 6:18 AM (GMT+7)

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 kéo dài từ 14/6 đến cuối tháng. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Chương trình phát động và tiêm vaccine đã đồng loạt diễn ra tại 7 địa điểm tại quận 12, TP.Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân. Đối tượng tiêm là học sinh 5-12 tuổi, nhóm người nguy cơ cao, người cao tuổi hạn chế đi lại, công nhân, người lao động…



PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc tổ chức tiêm mũi 4 lần này sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng bền vững, qua đó giúp kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội của thành phố.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu có tâm lý dịch đã ổn định rồi không cần tiêm nữa. vì vậy ngành y tế muốn đánh động vấn đề này qua đợt cao điểm lần này. Kháng thể có được từ việc tiêm những lần trước sẽ giảm dần theo thời gian và không còn tác dụng phòng ngừa nữa vì vậy rất cần phải tiêm nhắc lại giống như các dịch bệnh lưu hành khác", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh

Trong đợt cao điểm này, Sở Y tế TP.HCM sẽ huy động khoảng 1000 đội tiêm, trong đó sẽ bố trí nhiều điểm tiêm tại nhà dành cho người cao tuổi, người mắc bệnh nền không có điều kiện đi lại.

Thành phố hiện ghi nhận khoảng 30-50 ca mắc mới mỗi ngày, số bệnh nhân cần nằm viện còn khoảng 200. Điều này cho thấy số ca nhiễm tuy đã giảm rất sâu nhưng mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm vẫn có thể xảy ra nếu không tiếp tục duy trì những giải pháp tối thiểu song rất quan trọng là V+2K (tiêm vaccine, khử khuẩn, mang khẩu trang).

Trong chiến dịch lần này, ngành y tế kêu gọi phụ huynh cho trẻ 5-18 tuổi tiêm mũi một nếu chưa tiêm và tiêm mũi hai khi đến lịch. Người suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh mạn tính (tiểu đường, cao huyết áp, hen phế quản, ung thư...) cần tiêm nhắc lại (mũi ba, mũi bốn) hoặc tiêm mũi một nếu chưa tiêm. Người vì lý do sức khỏe không thể đến các điểm tiêm vaccine có thể liên hệ trạm y tế địa phương để được tiêm tại nhà.

Công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... tiêm vaccine tại nơi làm việc. Nhân viên tuyến đầu chống dịch tại các phường, xã, thị trấn và các sở, ban, ngành tiêm nơi mình làm việc hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm.

Đến tận nhà tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi hạn chế đi lại. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, để duy trì miễn dịch với Covid-19 thì ngoài các liều tiêm cơ bản theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cần tiêm nhắc lần một, lần hai. Liều tiêm nhắc đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, nhiều nước đã triển khai. Duy trì miễn dịch chính là cách phòng ngừa Covid-19 quay trở lại khi các biến chủng mới vẫn có thể xuất hiện trong tương lai. Những loại vaccine dùng để tiêm nhắc lại đã được WHO khẳng định là hiệu quả và an toàn.

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) với vaccine mRNA (của hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vaccine do Astra Zeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3. Mũi 4 được tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3 sẽ hoãn 3 tháng sau khi khỏi.