TP.HCM sẽ tổ chức tháng khuyến mãi tập trung, hội chợ khuyến mãi, giảm giá tới 100%

Tháng khuyến mãi tập trung: Giảm giá tới 100%

Thông tin tại buổi họp báo chiều 9/6 về các hoạt động thương mại trên địa bàn TP.HCM, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết một trong những hoạt động trọng tâm ngay tháng 6 tới là các chương trình, lễ hội mua sắm mà Sở triển khai để tạo điểm nhấn, đưa TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm của cả nước và khu vực.

Từ ngày 15/6 đến 15/7 tới, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung tại các chợ, trung tâm thương mại với mức giảm giá lên đến 100%. Ảnh: Phúc Minh

Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm trên địa bàn Thành phố năm 2022 với chủ đề "Tưng bừng mua sắm hè 2022". Chương trình diễn ra trong vòng một tháng, từ ngày 15/6 đến 15/7. TP.HCM có kế hoạch thực hiện hai đợt khuyến mãi trong năm: Một vào giai đoạn hè và một giai đoạn cuối năm với mức khuyến mãi lên đến 100%.

Hiện nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như thời trang, làm đẹp, điện thoại, điện máy, phân phối bán lẻ đã đăng ký tham gia. Một số chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 70-80%.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, đây là dịp để các doanh nghiệp kích thích sức mua, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm với giá tốt. Song song đó, TP.HCM sẽ xây dựng một thương hiệu về lễ hội mua sắm, nhắc đến TP.HCM thì người dân và du khách cả nước sẽ biết đến hai mùa mua sắm tập trung, khuyến mãi sâu vào dịp hè và giữa năm.

Song song đó, TP.HCM cũng sẽ kết hợp tổ chức sự kiện Hội chợ khuyến mãi "Shopping Season" nhằm trưng bày, mua bán sản phẩm từ các doanh nghiệp có thương hiệu của TP.HCM và các tỉnh, thành. Dự kiến mức khuyến mãi từ 30 - 100%. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 3/7 tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 10).

Hoạt động thương mại tại TP.HCM phục hồi

Về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn TP.HCM 5 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết những ngành bị tăng trưởng âm, đến tháng 5 đã quay đầu tăng trưởng dương.

Tháng 5/2022, là tháng có quy mô doanh thu bán lẻ lớn nhất kể từ tháng 1/2019. Ảnh: Hồng Phúc

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 57.757 tỷ đồng, tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 13,8% so với tháng 5/ 2021. Xét về số tuyệt đối, đây là mức doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 60%) trong khu vực dịch vụ; đồng thời là tháng có quy mô doanh thu bán lẻ lớn nhất kể từ tháng 1/2019. Lũy kế 5 tháng năm 2022, doanh thu bán lẻ ước đạt 275.967 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu tại các cửa khẩu trên cả nước, tháng 5 ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 7,9%. Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu TP.HCM trong tháng 5 ước đạt 3,46 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 17,70 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

Sở Công Thương TP.HCM đánh giá 5 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi căng thẳng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine… nhưng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TP.HCM qua các cửa khẩu cả nước vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 5 tiếp đà tăng trưởng khá 6,5% so với tháng trước và tăng 9% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng năm 2022, IIP ước tăng 2,6% so với cùng kỳ; trong đó 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí, điện tử, hóa dược và chế biến thực phẩm) ước tăng 5,6% so với cùng kỳ.

"Nhìn chung, sản xuất công nghiệp được khôi phục ở hầu hết các ngành, nhu cầu và sản lượng sản xuất đều tăng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, nối lại các chuỗi cung ứng cơ bản thông suốt. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và điều kiện kinh doanh ổn định đã góp phần làm tăng sản lượng sản xuất trong nước", lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM đánh giá.