Tránh mất tiền khi đặt mua iPhone 14 xách tay

16/09/2022 6:00 AM (GMT+7)

Nhiều người xếp hàng từ rất sớm để chờ mua iPhone 14 tại Apple Store ở Singapore vào sáng 15/9

Dạo quanh một vòng trên các hội nhóm, trang mạng xã hội những ngày này, có thể thấy đâu đâu cũng là những lời chào mời, những bài quảng cáo hết lời dành cho dòng điện thoại mới nhất - iPhone 14 với 4 phiên bản khác nhau: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vừa ra mắt thị trường. Ngoài các tính năng vượt trội, cải tiến mới mẻ về màu sắc, thiết kế khác biệt so với các thế hệ trước đây khiến từ khóa "iPhone 14" trở nên hot hơn bao giờ hết.

Đi kèm với những thông tin về dòng sản phẩm, các chủ tài khoản trên facebook còn nhấn mạnh đây đều là hàng xách tay của chính hãng, đặt hàng từ 9/9 thì ngày 16/9-19/9 có thể nhận hàng. Tuy nhiên, mức giá mà các nơi đưa ra lại chênh lệnh nhau khá nhiều, dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng so với hàng nhập khẩu chính hãng của Việt Nam và các mức giá này có thể biến động thay đổi lên xuống theo giờ, theo dòng máy, dung lượng, màu sắc máy..., khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn.

Bảng giá chênh lệch của các shop nhận đặt iPhone 14 tại Việt Nam

Chị Trần Thị Hiền Ly, 39 tuổi, sinh sống tại quận Đống Đa (Hà Nội), đang tìm kiếm và đặt mua một chiếc iPhone 14, với mong muốn sẽ là một trong số những người đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại này ở Việt Nam. Tuy nhiên, tìm kiếm nhiều ngày qua, chị Ly băn khoăn:" ừ hôm iPhone 14 ra mắt series mới, tôi cũng liên hệ, tham khảo giá tại nhiều store và các nơi nhận đặt máy trên mạng thì mỗi nơi lại báo một giá khác nhau. Có nơi nhận cọc vài triệu, có nơi báo tôi phải cọc 50% giá trị máy, còn có chỗ giá tốt hơn các chỗ khác thì lại phải chờ hàng lâu khiến tôi hơi hoang mang không biết nên đặt ở đâu".

Hay anh Nguyễn Minh Tuấn, 46 tuổi, sinh sống tại quận Long Biên (Hà Nội), cũng vừa đặt 2 chiếc iPhone 14 pro max 256G phiên bản quốc tế với mức giá lên tới 45 triệu đồng/chiếc. Anh Tuấn cho biết:"Thật ra thì tôi mua để làm quà tặng cho đối tác nên mới chấp nhận mức giá như hiện tại, chứ nếu để mua để dùng thì tôi sẽ không chọn thời điểm này, vì tìm chỗ uy tín để đặt mua cũng khó mà giá máy thì lại cao".

iPhone 14 với 4 phiên bản : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vừa ra mắt thị trường.

Theo khảo sát thực tế của PV tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại trên phố Thái Hà, Hà Nội. các cửa hàng đều cho rằng, lý do mà thời điểm hiện tại iPhone 14 xách tay tại thị trường có mức giá cao và không ổn định là do nguồn hàng xách tay về trong những ngày đầu khá ít, nên các cửa hàng hầu như sẽ không dám nhận cọc số lượng nhiều vì sợ mất uy tín.

Bên cạnh đó, các cửa hàng cũng cho biết thêm, năm nay do thiếu linh kiện nên hãng sẽ không sản xuất nhiều và những màu "hot" được người lựa chọn nhiều cũng sẽ bị đẩy giá lên cao hơn.

Anh Đinh Văn Nam, chủ 1 store điện thoại trên phố Thái Hà, Hà Nội, cho biết: "Người tiêu dùng nên chọn máy chính hãng trong nước hoặc mua hàng tại các đại lý ủy quyền của Apple sẽ có hóa đơn, phiếu bảo hành - đây là điều kiện cần và có khi mua máy. Còn nếu lựa chọn hàng xách tay tuy được sở hữu sớm nhưng khi vì không phải được mua trực tiếp, máy về dạng order đa phần sẽ không có hóa đơn nên khi máy xảy ra lỗi thì sẽ không có sự bảo hành và nhận được sự bảo hành từ phía người bán".

Anh Nguyễn Hồng Quân, chủ 1 store điện thoại trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội, cho hay: "Trường hợp bị lừa đảo do đặt cọc mua iPhone qua những người nhận mua hàng xách tay trên mạng là rất nhiều. Người dùng nên có những cân nhắc kĩ khi mua hàng xách tay, bởi dòng iPhone năm nay có nhiều cải tiến khác như mã iPhone 14 và iPhone 14 plus sẽ không có khe sim vật lý như trước nữa, nếu không may mua phải nơi không uy tín dính phải máy lock thì sẽ không có cách khắc phục".

Được biết, từ đêm 14/9, nhiều người Việt đã đến xếp hàng trước cửa Apple Store trên đường Orchard, Singapore. Những người này ở đây để tìm số thứ tự ưu tiên, được mua iPhone 14 series sớm, mang về Việt Nam. Tuy nhiên sáng ngày 15/9, nhân viên Apple đã yêu cầu nhóm khách này giải tán khỏi khu vực tiền sảnh của cửa hàng.

Nhiều người xếp hàng từ rất sớm để chờ mua iPhone 14 tại Apple Store ở Singapore

Theo anh Nguyễn Ngọc Vượng đang có mặt tại Singapore và xếp hàng chờ mua máy tại hãng: "Nhân viên Apple Store tại Singapore thông báo chỉ trả hàng cho khách đặt trước, có thể do lượng hàng không đủ cung ứng. Nên việc xếp hàng mua như mọi năm đang rất khó khăn".

Do vậy, người tiêu dùng nên cân nhắc thật kỹ trước khi đặt mua sản phẩm tại thời điểm này, để tránh tiền mất và có thể vướng những rủi ro không lường trước được.

Theo Phụ nữ Việt Nam