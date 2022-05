Từ nhóm ẩm thực đến sàn thương mại điện tử

+ Cơ duyên nào đưa chị đến với ý tưởng thành lập nhóm Mướt Môi Trôi Miệng?

Ý tưởng lập nhóm Mướt Môi Trôi Miệng đến rất tình cờ. Đó là vào năm 2020, tôi đi dự tiệc sinh nhật mẹ của tôi, được tổ chức ở một nhà hàng có tiếng nhưng menu thì dở tệ. Khi đó, đang ngồi ăn, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: "Sao mình không tạo một nhóm tập hợp các món ăn ngon để khi cần gọi thì vào đó tìm cho tiện nhỉ?!". Thế là ngay khi ngồi trong bữa tiệc đó tôi đã tạo nhóm trên mạng xã hội facebook và cái tên "Mướt Môi Trôi Miệng" cũng tự dưng lóe lên trong đầu. Chỉ trong 2 tháng, nhóm có hơn 10.000 thành viên. Khi tôi tổ chức buổi gặp mặt offline đầu tiên của nhóm, có 200 thành viên tham gia. Bắt đầu từ đó tôi mới lên chiến lược phát triển nhóm và đến thời điểm hiện tại, nhóm hoạt động vượt kỳ vọng của tôi. Hầu hết các thành viên tham gia nhóm đều là phụ nữ.

Vũ Khổng Quỳnh Thi

+ Các nhóm trên mạng xã hội vốn không ít thị phi, chị có gặp phải vấn đề này không?

Cũng có nhưng tôi nghĩ Mướt Môi Trôi Miệng rất ít thị phi. Do quy chế của nhóm chặt chẽ. Thứ nhất, tôi không cho thành viên đăng các bài bóc phốt nhau trong nhóm. Khi khách hàng mua hàng không ưng ý, khách hàng phản ánh với ban quản trị, ban quản trị sẽ tạo nhóm chat cho 2 bên đối chất. Nếu phía cửa hàng sai thì phải bồi thường cho khách hàng. Vì vậy, trong nhóm có rất ít drama. Ngoài ra trong nhóm có quy định không được quảng cáo, không tương tác bằng cách mua hàng ảo. Vì thế, khách hàng an tâm vào sản phẩm và cửa hàng an tâm vào khách hàng.

+ Sau thành công của nhóm cộng đồng, Thi Moon mang đến giá trị gì cho các thành viên của mình, đặc biệt là các chị em đang chọn Mướt Môi Trôi Miệng để kinh doanh và mua sắm?

Từ sự thành công ngoài mong đợi của nhóm nên tôi nghĩ tại sao mình không dựa trên nền móng của nhóm mà phát triển sàn thương mại điện tử. Mục đích của việc phát triển ứng dụng Mướt Môi là vì tôi thấy trong nước còn ít ứng dụng mua sắm, mà nếu có thì đa số là của các nhà đầu tư nước ngoài, ít ứng dụng do người Việt Nam sáng lập và vận hành. Ứng dụng Mướt Môi có tính năng tương tự như Shopee Food, Grap Food và có trải nghiệm như Beamin. Sàn thương mại điện tử này có thế mạnh là thực phẩm. Ngoài ra trong ứng dụng có mục siêu thị, với đủ sản phẩm phục vụ cuộc sống.

+ Ứng dụng này có tiện ích gì giúp người dùng dễ dàng mua sắm?

App Mướt Môi có giao diện màu sắc dễ thương, các icon danh mục hiển thị thông minh và sử dụng tiếng Việt nên chị em dễ dàng mua sắm. Đội ngũ sáng lập, điều hành luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ chị em thiết lập và vận hành gian hàng của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất.

+ Các sàn thương mại điện tử thường được ví như cuộc chơi "đốt tiền" của những nhà sáng lập. Chị và đội ngũ của mình có chuẩn bị gì khi bước vào sân chơi này?

Thú thật, khi quyết định phát triển sàn thương mại điện tử Mướt Môi, tôi cũng không lường trước được là chi phí quảng cáo và vận hành lớn như vậy. Hiện tại chúng tôi đã lên kế hoạch phát triển ứng dụng trong 6 tháng đầu tiên sau khi ứng dụng ra mắt. Sau khi ứng dụng hoạt động ổn định, tôi sẽ tiến hành gọi vốn để ứng dụng có thể trở nên phổ biến ở Việt Nam. Năm nay, tôi chỉ có một mong muốn là Mướt Môi sẽ thành công, sẽ có nhiều đối tác và hàng triệu khách hàng biết đến.