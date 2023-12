Tức Dụp - Giá trị lịch sử được phát huy

Một kết quả đáng ngạc nhiên đã xuất hiện trong nửa đầu năm 2023, Khu di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã trở thành điểm tham quan phát triển nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng đạt 64%, gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức bật của Tức Dụp, một địa điểm đã minh chứng cho giai đoạn chống giặc ngoại xâm của quân và dân An Giang.

Tức Dụp đã chứng minh lịch sử đang trở thành một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy nguồn cội của giới trẻ, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Instagram.

Dĩ nhiên, khu đồi là vô giá và khi du khách được tiếp cận thì giá trị lịch sử có dịp cất lên tiếng nói bao đời. Hơn nữa, nhà đầu tư đã có sự thay đổi mạnh mẽ khi kết hợp thêm tính quy hoạch du lịch chuyên nghiệp. Cảnh quan Tức Dụp đang dần được cải thiện, phát huy rõ rệt những thế mạnh vô đối khi nhận được đầu tư chỉn chu để nâng tầm thắng cảnh.

Đồi Tức Dụp đã trải qua một quá trình tái thiết ngoạn mục để phát triển đáng kể nhờ vào những tái cấu trúc toàn diện và đầu tư mạnh mẽ. Khai thác tiềm năng du lịch của Đồi Tức Dụp mang lại, nhà đầu tư đã thực hiện các biện pháp quy hoạch để nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tân trang hệ thống cảnh quan từ bên ngoài vào trung tâm, nhất là mê cung hang động đặc biệt.



Trỗi dậy sức sống của những chồi xanh

Ngoài ra, sự quan tâm đến bảo tồn và phát triển văn hóa được đặt lên hàng đầu đồng thời hướng đến hoạt động lễ hội truyền thống tổ chức thường xuyên. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm, khám phá về lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương.



Bên cạnh đó, quảng bá bằng cách tiếp thị thông minh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến Đồi Tức Dụp. Điều này đã tạo hiệu ứng cao gây sự chú ý, thu hút được lượng lớn du khách biết và đến tham quan.

Đồi Tức Dụp đã trở thành điểm đến hấp dẫn, phát triển nhanh chóng thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của không chỉ người dân trong khu vực ĐBSCL mà còn lan tỏa đến nhiều đối tượng, trong đó các cựu chiến binh, lực lượng quân đội, thiếu sinh quân, học sinh đến để lĩnh hội thêm những bài học về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tức Dụp bài học về lòng yêu nước và tinh thần kiên định

Đến với Tức Dụp không những tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của hang động tự nhiên cùng lịch sử độc đáo mà còn được sử dụng các dịch vụ, tiện ích hiện đại. Khu di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn khám phá và tìm hiểu xuôi theo dòng chảy lịch sử đang chiếm lấy trái tim người dân Việt Nam.

Dáng hoa

Ngày lịch sử, ngày Lễ Tết, cứ địa cách mạng Đồi Tức Dụp luôn là địa chỉ "đỏ thắm" được mọi người dừng bước đầu tiên. Mỗi du khách là những đại sứ du lịch chia sẻ, lan tỏa niềm cảm hứng đến khắp nơi, nhân rộng những giá trị vô biên của lịch sử oai hùng. Rồi đến ngày nào đó, lịch sử sẽ là một phần huyết mạch chảy gọn trong tim mỗi người. Tương lai đất nước mãi còn vẻ vang khi chúng ta biết yêu thương, trân trọng lịch sử.

Khu di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp chưa được khởi sắc như kỳ vọng do hệ thống hạ tầng giao thông còn khó khăn. Và có lẽ đã đến lúc Tức Dụp nói riêng và vùng Bảy Núi quật khởi nói chung cần được sự quan tâm nhiều hơn nữa của lãnh đạo tỉnh An Giang, ngành quản lý du lịch đến việc đồng bộ phát triển hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kinh tế mũi nhọn cất cánh, nhất là phát huy những tiềm năng thế mạnh của khu vực.

