Tỷ giá USD hôm nay 30/12: Lao dốc không phanh trên thị trường tự do

Tỷ giá USD giảm mạnh trên thị trường tự do. Ảnh minh họa.

Tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong ngày 30/12 ở mức 23.612 đồng, giảm 5 đồng so với mức công bố trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đảo chiều giảm so với phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 55 phút, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.410 – 23.760 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.455 – 23.735 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.434 – 23.770 đồng/USD, giảm 30 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.470 – 23.740 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD chiều mua và giảm 20 đồng/USD chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 9 giờ, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 23.692 – 23.772 đồng/USD, giảm 55 đồng/USD chiều mua và giảm mạnh 141 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước.

Đồng USD trên thị trường thế giới, đảo chiều giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt sáng nay giảm 0,17% so với sáng qua về mức 103.910 điểm, vào lúc 9 giờ 2 phút (giờ Hà Nội).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank hôm nay đồng loạt tăng, trong đó france Thụy Sĩ và bảng Anh tăng mạnh.

Cụ thể, tỷ giá đồng EUR đảo chiều tăng 85 đồng/EUR chiều mua và tăng 89 đồng/EUR chiều bán ra so với phiên trước, giao dịch mua - bán tại Vietcombank quanh mức 24.511 – 25.883 đồng/EUR.

Đồng bảng Anh tiếp tục tăng mạnh 106 đồng/GBP chiều mua và tăng 110 đồng/GBP chiều bán so với chốt phiên trước, tại Vietcombank giao dịch mua - bán quanh mốc 27.717 – 28.898 đồng/GBP.

Tỷ giá đồng france Thụy Sĩ, tăng mạnh 126 đồng/CHF chiều mua và tăng 132 đồng/CHF chiều bán so với chốt phiên trước, giao dịch tại Vietcombank mua - bán ở quanh mức 24.928 – 25.991 đồng/CHF.

Đồng đô la Canada, đảo chiều tăng 55 đồng/CAD chiều mua và tăng 57 đồng/CAD chiều bán so với chốt phiên trước, giao dịch mua - bán tại Vietcombank ở quanh mức 16.969 - 17.693 đồng/CAD.

Tỷ giá đô la Úc, tăng 32 đồng/AUD chiều mua và tăng 34 đồng/AUD chiều bán so với chốt phiên trước, tại Vietcombank giao dịch mua - bán ở quanh mức 15.546 – 16.209 đồng/AUD.

Tỷ giá yên Nhật tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước, giao dịch mua - bán quanh mốc 163 - 173 đồng/JPY.

Theo Kinh tế & Đô thị