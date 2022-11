USD tăng giá và câu chuyện ứng phó của các nền kinh tế trên thế giới

Theo các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trước đà tăng của đồng USD, chính sách ứng phó của các quốc gia nên tập trung vào những yếu tố gây ra biến động tỷ giá và các dấu hiệu gián đoạn của thị trường.

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Sức ảnh hưởng của đồng bạc xanh

Tính đến tháng Mười, đồng USD giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2000. Kể từ đầu năm nay, đồng bạc xanh tăng khoảng 22% so với đồng yen, 13% so với đồng euro và 6% so với các đồng tiền tại thị trường mới nổi. Đà tăng mạnh của đồng USD có tác động khá lớn đến môi trường kinh tế vĩ mô của hầu hết các quốc gia, khi đồng tiền này vẫn “thống trị” hệ thống thương mại và tài chính quốc tế.

Đối với nhiều quốc gia đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, sự suy yếu của đồng nội tệ so với đồng USD đã khiến cuộc chiến chống lạm phát trở nên khó khăn hơn. Sức ép đặc biệt nặng nề tại các thị trường mới nổi, do sự phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu.

Sự tăng giá của đồng USD cũng tác động đến bảng cân đối kế toán trên khắp thế giới, khi một nửa trong tổng số các khoản vay xuyên biên giới và trái phiếu quốc tế được tính bằng USD.

Khi lãi suất thế giới tăng, các điều kiện tài chính đối với nhiều quốc gia đã thắt chặt đáng kể. Đà tăng của đồng USD chỉ làm gia tăng thêm gánh nặng, đặc biệt là đối với một số thị trường mới nổi và nhiều quốc gia có thu nhập thấp, mắc nợ lớn.

Việc đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác đã làm tăng chi phí nhập khẩu và thanh toán các khoản nợ được tính bằng USD. Điều này đặc biệt khó khăn đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển vốn đang phải vật lộn với các khoản nợ lớn và nhập khẩu nhiều nhiên liệu, thực phẩm và các mặt hàng khác để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Các nền kinh tế giàu có cũng phải đối mặt với những thách thức khi chi phí nhập khẩu của họ tăng lên. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, gần đây đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng yen.

Theo Clay Lowery, cựu trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ về các vấn đề quốc tế, các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ đối mặt với "sự mất cân đối về tiền tệ". Điều này xảy ra khi các chính phủ, tập đoàn hoặc tổ chức tài chính đi vay bằng đồng USD nhưng sau đó lại cho vay bằng đồng nội tệ của họ.

Những rủi ro mà đồng USD mạnh lên gây ra cho nền kinh tế toàn cầu có thể tăng nhanh. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới có thể cảm thấy rằng, họ phải tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến để chống lại lạm phát ở chính quốc gia họ và ngăn chặn sự mất giá hơn nữa của đồng nội tệ.

Những nỗ lực kết hợp của các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư có thể ngày càng chọn tìm nơi trú ẩn bằng USD, làm tăng giá trị của đồng bạc xanh hơn nữa và có nguy cơ gây bất ổn thị trường nhiều hơn.

Giải pháp ứng phó