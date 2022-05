Vàng lại lao dốc dù được hỗ trợ bởi đồng bạc xanh

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần. Ảnh: Quốc Hải

Giá vàng thế giới giảm, kéo giá vàng miếng trong nước hôm nay (31/5) giảm thêm 50.000 đồng -150.000 đồng/lượng.

Lúc gần 14h 30 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,05 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,25 triệu đồng/lượng và 69,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tương tự, ở thị trường Hà Nội, công ty này báo giá ở mức 68,25 triệu - 69,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với phiên hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16,9-17 triệu đồng/lượng.

DOJI thì thông báo giá ở thị trường Hà Nội là 68,2 triệu - 69,1 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Trong khi ở thị trường TP.HCM, thương hiệu này niêm yết ở mức giá 68,3 triệu - 69,1 triệu đồng/lượng, tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, và giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.852,8 USD/oz, giảm 2,3 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Nguyên nhân là do đồng USD suy giảm trong khi giới đầu tư hạ triển vọng Mỹ sẽ thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, chỉ số USD Index xuống thấp nhất trong hơn một tháng khiến vàng trở nên rẻ hơn mua bằng ngoại tệ khác.

Theo ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, những lo ngại kinh tế tiếp tục đè nặng lên lợi suất, vàng có thể tăng một lần nữa, với 1.870 USD là mốc thử nghiệm đầu tiên và sau đó là 1.900 USD.

Trên Kitco News, chiến lược gia tại RJO Futures cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm nào của vàng cũng nên được coi là cơ hội mua vào trong hiện tại. Vàng vẫn có con đường đạt mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm khi lãi suất thực tế vẫn ở mức thấp.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 31/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.057 đồng/USD, giảm 22 đồng/USD so với trước đó.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.020 - 23.330 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Như vậy, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện chỉ tương đương khoảng 52,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước.